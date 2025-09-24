Pastor català: tot el que has de saber sobre aquesta raça

By:
On:
In: Mascotes
Un gos raça pastor català (AMIC)
Un gos raça pastor català (AMIC)

El pastor català, també conegut com el “gos d’atura català”, és una raça de gos originària de Catalunya. Es va desenvolupar al llarg dels anys per a ser un excel·lent pastor i guardià de ramats i és conegut per la seva valentia, lleialtat i habilitats, cosa que el converteix en un excel·lent company per a aquells que busquen una mascota activa i protectora.

Descripció física, mida i pes

Aquestes són les seves principals característiques físiques: 

El pastor català té una mida mitjana, aspecte rural, i un cos robust i atlètic. Les seves dimensions varien, però, generalment, els mascles mesuren entre 47-55 cm a la creu (des del terra fins a la part més alta dels omòplats), i les femelles són una mica més petites, amb una alçada d’entre 45-53 cm. 

El pes oscil·la segons el sexe i l’estructura corporal, però se sol moure entre els 20 i 25 kg. 

El seu cap és ample i el musell de longitud mitjana. Els ulls solen ser de color marró i molt expressius. La raça es caracteritza per la mirada atenta i d’alerta. 

Té una esperança de vida llarga, de 12 a 14 anys.



Pelatge i colors

El pastor català té un pelatge dens i resistent que permet adaptar-se molt bé a diverses condicions climàtiques, tant de fred i humitat com de calor. 

Pot ser curt o llarg, una mica ondulat, encara que també llis. De lluny sol semblar d’un únic color, però, en observar-lo de prop, el seu pelatge pot estar format per una barreja de diversos colors més clars i foscos. Les tonalitats solen ser blanc, negre, gris i marró o de variants terra-torrades.



Història i origen del pastor català

El pastor català és una raça autòctona de Catalunya, de la zona dels Pirineus, al nord-est d’Espanya. Es creu que té les seves arrels als gossos de pasturatge de bestiar, especialment d’ovelles i cabres, utilitzats pels pastors locals durant segles.

Al llarg del temps, es va desenvolupar per a adaptar-se a les dures condicions del pasturatge a les muntanyes de Catalunya. La seva resistència i capacitat de lliurament per a complir amb les exigències del treball al camp, el van convertir en un valuós ajudant per als pastors de la regió.



Per Redaccio-consumer-eroski

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]