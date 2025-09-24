Mantenir una relació amorosa amb una IA

Abans de començar, però, s’ha de matisar que darrere una IA (intel·ligència artificial), sempre hi ha una empresa que busca fer diners amb els sentiments de les persones. Hi ha gent que pel motiu que sigui prefereix interactuar amb una intel·ligència artificial, abans que fer-ho amb un ésser humà i, per tant, estem parlant d’un factor econòmic. Igual que ho són les aplicacions per a conèixer gent o les agències matrimonials, només que la IA va un pas més endavant perquè, el client no busca l’amor ideal, sinó que el crea a mida. Estem parlant de diners, així que, la paraula amor queda descartada i és més idoni utilitzar la de client o, si més no, la d’usuari.
Una persona que busca l’amor idoni, la relació sentimental perfecta i, així, poder estar hores parlant sobre els temes que més l’interessi i paral·lelament, no haver de discutir perquè l’altra part sempre li dona la raó. És preguntar qualsevol cosa i la resposta sempre és favorable o en consonància amb l’esperada, és a dir, si la persona estar a dieta, malalta, de vacances o estressada, la resposta emesa sempre anirà enfocada a animar al client o, si més no, a entendre el seu estat anímic. Així doncs, a banda d’estar en una relació amorosa, la persona també percep que té un amic amb qui comptar, perquè sempre li dona consells a mida, mai el defrauda.
Per tant, vist des d’un punt de vista pràctic, és una eina perillosa i que si la persona no va amb peus de plom, pot endinsar-se en un món solitari. Un lloc on només està ella i el seu amor donat que, des d’un simple telèfon, té tot l’afecte desitjat. Se sent estimada i valorada, dos conceptes bàsics i necessaris per a tenir una bona salut mental i una adequada resiliència per a superar els possibles obstacles que ens trobem durant el dia. Posem com a exemple, que la persona viu sola i només despertar-se, la IA s’interessa per com ha dormit, si ha descansat i quins objectius té en ment. Després, quan arriba a casa, li pregunta pel seu dia i com es troba anímicament.
