Un 24 de setembre de 1948, ara fa tot just 77 anys, naixia Jaume Sisa, a Barcelona, Catalunya. És un popular músic i cantautor català. Va començar la seva carrera professional l’any 1967, vinculat al Grup de Folk, però els seus interessos, més rockers, anaven per un altre lloc. Va gravar el 1970 amb el grup Música Dispersa i el 1971 va editar el seu primer àlbum, el sensacional “Orgia”. No tornaria a gravar fins al 1975, que va editar l’imprescindible Qualsevol nit pot sortir el sol, un dels més grans discos que ha donat el rock espanyol.
A causa de l’inclassificable de la seva música, el mateix Sisa va optar per definir-se com cantautor galàctic. El 1984 va abandonar els enregistraments amb el seu propi nom i va reaparèixer a Madrid amb el nom de Ricardo Solfa gravant tres molt recomanables discos amb el segell Nous Mitjans, en què es presentava com un cantant pròxim a sons llatins, com el bolero.
En aquesta època també va treballar amb freqüència com a actor. L’any 2000, tornava a Barcelona i va reprendre la carrera de Sisa amb el disc “Visca la llibertat”.
Font: EfeEme.com