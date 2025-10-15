A la Seu, “Fira & Cinema” uneix el formatge amb la tradició i els documentals etnogràfics

Les activitats prèvies de la Fira de Sant Ermengol incorporen enguany ‘Fira & Cinema’, un minicicle que uneix el món del formatge amb la tradició, l’etnografia i els documentals al recinte de Cinemes Guiu, aquest dimecres i dijous. Del programa destaquen les sessions de ‘showcooking’, que tindran lloc a la Sala de Festes Guiu, i la projecció de produccions d’Eugenio Monesma, director especialitzat en cinema etnogràfic que ha elaborat diversos films sobre el formatge de pastor i d’altres productes artesans.
Aquest conjunt d’actes comença aquest dimecres, dia 15 d’octubre, a les 8 del vespre, amb el passi del documental ‘La vida de los pastores de Picos de Europa y el queso Gamoneu. També es podrà veure un curtmetratge sobre el 10è aniversari de Formatges de l’Abadessa, una marca que té la singularitat que elabora els seus productes al carrer dels Canonges, en ple centre històric de la Seu d’Urgell.
Tot seguit (21.15 h), a la sala de festes hi haurà el primer ‘showcooking’ a càrrec del cuiner Agustí Porta, en què hi participarà Judit Carreira, l’elaboradora de Formatges de l’Abadessa.
El dijous, dia 16, la sessió començarà novament a les 8 del vespre amb cinema documental. En aquest cas es podrà veure fins a quatre produccions d’Eugenio Monesma: ‘El queso artesano en una cabaña del Pirineo elaborado con leche recién ordeñada’; ‘Queso artesano, elaboración tradicional (y actual) de este alimento’; ‘Labores del pastor durante el ciclo pastoril: esquilado, ordeño, queso, marcaje y mucho más’; i ‘Mantequilla artesana en una mantequera de barro del Pirineu’. Cadascun d’aquests curts té una durada d’entre 10 i 20 minuts. Per a acabar, també es podrà veure ‘Coneixem la DOP Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya‘, un documental que el gastrònom, Pep Nogué, va elaborar per al programa ‘En ruta!’.