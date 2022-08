Oques Grasses, un dels plats forts de la segona jornada de la festa major d’Andorra la Vella

Aquest dissabte, 6 d’agost, els actes de la festa major de la capital del Principat, han començat amb el 5è Open de pesca de salmònids sense mort, el qual, s’allargarà fins al vespre. També a les 8:30 hores s’iniciava la Pujada a la Comella de ciclisme i, a les 9 hores, la Copa andorrana d’Skateboarding (prova final del circuit català en modalitat “Street”), al parc de la Serradora, a Santa Coloma.

De les 11 a les 23 hores, al Barri Antic, està previst que romangui obert el Mercat de la Vall amb productes agroalimentaris, artesania, etc. Per a les 12 hores s’han programat sardanes, amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, a la plaça del Poble. Ja a les 12:30 hores, en el marc del 40è aniversari de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, hi haurà una demostració de danses folklòriques. Es farà a la plaça de l’Espai Columba de Santa Coloma.

A primera hora de la tarda, a les 15:30 hores es desenvoluparà una activitats sorgida del Consell d’Infants. Es tracta de jocs tradicionals que es duran a terme fins a les 20 hores a la plaça de la Rotonda. També proposat pel Consell d’Infants, de les 16 a les 21 hores, se celebrarà la Festa del joc i de l’esport, al Parc Central.

A les 17:30 hores arribarà un dels moments emocionants de la jornada amb una exhibició castellera a càrrec de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, agrupació que assegura construccions de vuit pisos en la seva estada a Andorra i, qui sap, si de major envergadura tenint en compte que unes 300 camises són al Principat. La Colla Vella actuarà a la plaça Príncep Benlloch.

El folklore seguirà sent protagonista. En aquest cas amb sardanes, a les 18 hores, a la plaça del Poble i amb la participació de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

A les 18:30 hores tindrà lloc la cercavila per a commemorar, també el 40è aniversari de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. La cercavila transitarà de la plaça Príncep Benlloch, passant per l’avinguda Meritxell, fins a la plaça de l’antiga caserna de Bombers. El darrer acte de la tarda d’aquest dissabte, 6 d’agost, consistirà en un taller participatiu de ballarusca popular, precisament, a l’antiga caserna del Bombers, on haurà acabat la cercavila.

Les activitats de nit s’obriran a les 22:30 hores amb un espectacle de circ i teatre amb la companyia Los Barlou. Aquesta formació presentarà el seu show “Set Up”, a la plaça del Poble.

Finalment, a les 23:30 hores, serà el torn per a la música amb les actuacions d’Oques Grasses (pop-rock) i de Ptazeta y Juacko (Rap i músiques urbanes). La ubicació, la plaça Guillemó.

I, aquest diumenge, 7 d’agost, la festa seguirà a Andorra la Vella amb -entre altres activitats- jocs, dansa, festa de l’escuma, cinema a la fresca, espectacle de circ i l’actuació de la Principal de la Bisbal i de DKDAS per a tancar la jornada.