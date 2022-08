Menja’t l’Alt Urgell dona a conèixer els aliments de la comarca a Còrsega

Representants de Menja’t l’Alt Urgell, l’entitat que agrupa la majoria de productors agroalimentaris de la comarca, són aquest cap de setmana a Filitosa (Còrsega) per a participar a la ‘Fiera di u turismu campagnolu’. Es tracta d’un certamen que, enguany, arriba a la trentena edició, dedicat a promocionar i ajudar al desenvolupament rural tot aprofitant els seus propis recursos agraris, ramaders, agrícoles, culturals i turístics.

Els representants de Menja’t l’Alt Urgell hi han anat de la mà de l’Ajuntament d’Oliana, que hi ha estat convidat gràcies a l’agermanament que va endegar ara fa pocs anys amb la ciutat d’Oliena, a l’illa veïna de Sardenya, que també participa a l’esdeveniment. Així, aquest divendres l’entitat ha pogut explicar el seu projecte a la jornada professional que s’ha organitzat amb motiu de la fira, mentre que avui dissabte té muntada una parada de productes de l’Alt Urgell. La presentació de divendres l’ha fet Marisol Salvadó, representant de l’associació Menja’t l’Alt Urgell.

A banda, en aquesta mateixa jornada professional, l’alcaldessa d’Oliana, Carme Lostao, ha ofert la ponència ‘Alt Urgell, una joia per descobrir’, en el marc d’una sessió on s’han presentat d’altres destinacions i experiències vinculades a l’aprofitament dels recursos del territori per al seu desenvolupament econòmic.

Des de Menja’t l’Alt Urgell han apuntat que “a banda de ser una bona ocasió per a donar a conèixer el nostre projecte, així com els productors de la comarca a un públic internacional i especialitzat, la presència en aquesta fira i les seves jornades ens permetrà conèixer iniciatives semblants d’altres territoris que, de ben segur, ens poden donar idees per a millorar”.