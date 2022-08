Continuen les activitats familiars al Museu Carmen Thyssen Andorra amb l’elaboració de caricatures

Com cada cap de setmana durant l’estiu, el Museu Thyssen Andorra proposa un seguit d’activitats de caràcter familiar. Per aquests dies 6 i 7 d’agost, l’activitat porta per títol Artistes de la place du Tertre de París. Consisteix en fer una caricatura de la persona que es vulgui, tal i com fan els artistes que pinten en aquesta emblemàtica plaça parisenca, a pocs carrers de la basílica del Sacré Cœur.

Les activitats, a l’aire lliure, s’allargaran fins al cap de setmana del 27 i 28 d’agost. Llavors, la Mona Lisa serà la darrera protagonista. Els interessats en participar en les activitats programades podran escollir entre diferents sessions distribuïdes el dissabte a les 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17.00 h, mentre que diumenge és a les 11 h i 12 h.

Al ser limitades, és necessari reservar places al correu reserves@mcta.ad o al tel. 800 800. L’edat mínima per a participar-hi és de 4 anys. Cada sessió dura aproximadament 45 minuts.