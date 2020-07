On trobar el millor cotxe de segona mà

El factor més important en buscar un cotxe de segona mà, sempre que sigui possible, és conèixer els hàbits de l’anterior conductor. No és el mateix comprar-li el cotxe a una persona que cuida el seu vehicle, a aquells que el desatenen, però no sols per la neteja o manteniment. La velocitat mitjana de conducció, la manera de conduir, més o menys agressiva o l’ús que se li ha donat és quelcom a tenir en compte.

Contactar amb amics i familiars per tant, és de les millors opcions. No només sabràs l’estat del vehicle, sinó que possiblement es rebaixi el preu.

Un altre pas que dona molta gent és anar a un concessionari. L’avantatge principal, és que els vehicles han passat una revisió en profunditat. De fet, molts semblen nous i tenen garanties que van dels 6 als 24 mesos.

Les fires de l’automòbil també tenen ofertes interessants, encara que convé anar-hi a primera hora perquè es venen ràpidament. I finalment, Internet és una de les formes de cerca més potents i que et permet accedir a ofertes de tota mena i de diferents ciutats.

Abans de comprar un cotxe, no obstant, tingues clar perquè el necessites. Si és per a treballar, si formaràs una família o per on l’usaràs, perquè és rellevant. Fixa’t un pressupost, no el passis sota cap concepte i comprova l’estat general del vehicle.

Per espaciocoches.com