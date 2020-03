Avui s’ha disputat a Crans Montana (Suïssa) la Copa d’Europa d’skicross amb Marc Oliveras en la lluita. Després de la suspensió de la cursa de dijous, avui sí s’ha pogut realitzar la competició. Oliveras ha entrat en la zona de punts.

L’esquiador andorrà ha finalitzat 30è i ha aconseguit això un punt més en la classificació de la Copa d’Europa. Oliveras s’ha quedat als vuitens de final després de liderar la cursa i, després d’un salt, ha vist com l’avançaven els rivals, amb la qual cosa ha acabat quart en una pista molt estreta on sempre és difícil poder recuperar terreny.

Demà se celebren els Campionats Nacionals de Suïssa a aquest mateix escenari.

Marc Oliveras, esquiador: “Quan anava a passar a quarts de final, per estar en el top16, he fet una errada en un salt i m’han avançat els tres que venien amb mi i he acabat quart. Content de tornar a puntuar, perquè és una Copa d’Europa difícil amb gent de la Copa del Món, però una mica decebut perquè he comés aquesta errada i no he passat a quarts”.

Moreno, quart temps en el segon entrenament de descens dels Mundials

Avui s’ha disputat la segona jornada dels Campionats del Món júnior de Narvik (Noruega), amb el segon entrenament d descens amb Cande Moreno en la sortida.

L’esquiadora andorrana, després que ahir marqués el 6è temps, avui ha estat quarta a només 0.27 de la més ràpida. El temps de Moreno ha sigut 44.53, mentre que Magdalena Egger (Àustria) marcava el millor crono amb 44.26. Moreno, a més, s’ha situat molt a prop de la tercera i segona posició, que han estat per a l’austríaca Michelle Niederwieser (3ª) a 0.22 d’Egger, i la sueca Ida Dannewitz (2ª), a 0.12 de la millor. Tot molt ajustat entre les primeres corredores.

Demà es disputa la cursa de descens d’aquests Mundials júniors.

Maeva Estévez, a la Copa del Món de Sierra Nevada

Avui Maeva Estévez ha disputat la seva primera prova de la Copa del Món d’aquesta temporada. Ho ha fet a Sierra Nevada en la sessió de qualificacions. Demà es disputen les finals.

La surfista de neu ha patit avui el fort vent que bufava a l’estació espanyola. L’andorrana ha caigut en la primera ronda. Al tercer peralt, just abans hi havia un doble, ha doblat i ha caigut en la mala línia, desequilibrada, i ha anat directa a la xarxa.

Després, l’organització ha decidit suspendre la segona ronda a causa del vent, amb la qual cosa demà se sabrà si es disputa aquesta segona ronda, si agafen els temps de les qualis de la primera o si bé es fa unes finals de KOs directament amb totes les participants.