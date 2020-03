Més de 1.100 persones han fet la inscripció del vehicle per poder circular a la zona de baixes emissions de Barcelona. Les inscripcions es poden fer des de dimarts de manera presencial al servei de Tràmits de Govern.

El degoteig de persones que fan la inscripció ha estat constant els darrers dies, fet que ha provocat cues en alguns moments.

Fins aquest divendres s’han presentat més de 1.100 sol·licituds. Un cop feta, la resposta hauria d’arribar en 24 hores.

La demanda és per poder circular a la zona de baixes emissions els dies laborables entre les 7h a les 20h i el cost del tràmit és de 5,80 euros.

L’autorització diària per circular amb vehicles que no compleixen els criteris mediambientals costa 2,40 euros, fins a un màxim de deu dies en un any.