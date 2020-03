El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest divendres la informació sobre el coronavirus. El ministre ha explicat que, a hores d’ara, el país es troba en la fase 1, és a dir que el virus està contingut i no hi ha casos de transmissió comunitària. Es tracta, doncs, de la fase més baixa, que s’aplica als països amb algun pacient confirmat però sense transmissió comunitària. La segona fase implicaria que hi ha algun petit focus localitzat de contagis ja ocorreguts al país, i la tercera és la de transmissió tipus epidèmica, com en el cas de la grip.

En aquest sentit, el ministre ha reiterat que “viatjar al Principat és del tot segur” i, per tant, el turisme al país no s’ha de veure afectat. Així, Martínez Benazet ha exposat que “l’únic pacient diagnosticat fins al moment ja ha obtingut un resultat negatiu posterior al seu ingrés”, i que “si durant el cap de setmana n’obté un segon, podrà donar-se-li l’alta”. A més, ha recordat que se segueixen tots els protocols d’aïllament previstos i estipulats per als seus contactes directes.

Pel que fa als professionals de la Salut, el titular de la cartera ha avançat que s’ha decidit recomanar-los, tal com també es fa als països veïns, que evitin participar en congressos o esdeveniments multitudinaris internacionals. Una mesura que s’explica per la voluntat de protegir els professionals del sector mèdic i així evitar baixes als centres sanitaris.

Martínez Benazet també s’ha referit a la reunió que va mantenir dimecres amb el seu homòleg espanyol, Salvador Illa, amb qui també va analitzar els protocols de coordinació i col·laboració en situacions d’alertes i emergències sanitàries. En aquest sentit, el ministre de Salut ha explicat que Espanya s’ha compromès a garantir l’estoc de mascaretes i altre material de protecció per als espais mèdics. Això sí, ha apel·lat un cop més, al consum responsable d’aquest tipus de material i ha recordat que “el seu ús entre la població general no serveix per a res”.