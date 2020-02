Ja fa uns dies que ha començat un dels mesos més freds de l’any: febrer. A vegades, les condicions climatològiques són extremes i això fa que la nostra pell necessiti cures extres per a poder defensar-se. Segur que hauràs sentit que a cada moment de l’any la nostra pell necessita cures especials. Doncs bé, al febrer el focus de la nostra atenció hauria d’estar a nodrir la pell i el cabell. T’expliquem com aconseguir-ho!

Possiblement et preguntaràs hidratar i nodrir és el mateix? La resposta és senzilla: no, en absolut. Hidratar és aportar (o mantenir mitjançant cosmètics) els nivells d’aigua de la pell. Per la seva part nodrir és afegir lípids.

Qui necessita nodrir la pell i el cabell

Habitualment només les pells seques necessiten aquesta aportació de lípids, no obstant això en la temporada d’hivern és molt fàcil que la pell del teu cos i el teu cabell precisin cures extres de nutrició per a fer front al fred i als canvis de temperatura de l’exterior a l’interior, a vegades amb un excés de calefacció.

Si la pell del teu rostre és habitualment seca, sempre necessitaràs un tractament nutritiu per a aportar-li comoditat, lluminositat i equilibri. Si no ho és, només hauràs d’aportar-li nutrició si la sents resseca i alterada.

Pel que respecta a la pell del cos, a l’hivern hauries de substituir les presentacions lleugeres de les hidratants que utilitzes després de la dutxa per fórmules una mica més riques, d’aquesta forma notaràs la pell molt més confortable.

El fred, el vent i l’ús de gorres de llana fan que el cabell també quedi més ressec a l’hivern. Si això succeeix, s’afeblirà i existiran més possibilitats que es trenqui o s’obrin les puntes.

Quan nodrir la pell i el cabell?

Els laboratoris cosmètics cada vegada tenen més en compte que les textures dels productes siguin confortables i ofereixin els resultats esperats sense «sentir-los» sobre la pell. Per això, lluny d’aquelles cremes nutritives espesses, avui són més agradables i es fonen amb la nostra pell. De totes maneres, el moment de la nutrició del rostre acostuma a ser a la nit, després de netejar perfectament el rostre i aportar-li la cura al contorn dels ulls.

Per a aportar nutrició a la pell del cos el moment és indiscutible: després de la dutxa. En aquest ambient d’spa que es crea en el nostre bany després de la dutxa, es fa molt més agradable l’aplicació de la llet o crema nutritiva. Sobretot no oblidis els peus, els talons, els colzes els braços i tota la cama. Totes elles són molt vulnerables al fred i a la fricció de la roba d’abric.

Per al cabell pots anar utilitzant xampús i/o condicionadors nutritius dues o tres vegades a la setmana, alternant-los amb uns altres que tinguin com a objectiu, per exemple mantenir el color. Una vegada a la setmana hauries d’utilitzar una màscara en mitjans i puntes i deixar-la actuar durant el temps que indiqui la marca. Amb aquestes cures, i l’eliminació de productes d’acabat amb alcohol, el teu cabell estarà fora de perill.

Tres senzills consells…

– Una pell hidratada conté un 70% d’aigua i la millor manera de proveir-la és beure dos litres d’aigua al dia i menjar fruites i verdures.

– Fumar i beure alcohol és perjudicial per a la pell, perquè la deixen apagada i la ressequen moltíssim.

Per molt suaus que siguin els gels i sabons, sempre destrueixen el mantell protector de la pell, així que després de la dutxa hidrata la teva pell per a recuperar el mantell en el moment.

Les nostres propostes són…

Nutrició facial

Confort Suprême Crema Ligera Nutritiva, de Galénic. Cura ultranutritiva que es torna fina i lleugera en aplicar-la. La seva estructura termosensible es fon immediatament al contacte amb la pell mitjançant l’acció de la calor per a nodrir i hidratar intensament i calma les sensacions de tibantor i d’incomoditat. Posseeix un perfum de flors oriental i empolsat. En el cor un vel de gessamí blanc, argan i magnòlia, realçat per notes més intenses de vainilla, fava tonka i almesc de Caixmir. El seu preu: 53,40€/50ml.

Age Perfect Nutrición Intensa Crema de Día, de L’Oréal París. Formulat perquè la teva pell recuperi l’aspecte nodrit i la suavitat perdudes. Amb la seva nova fórmula amb Calci B5 enriquida amb les propietats de la Mel de Manuka, aconseguiràs donar-li a la teva pell un extra de nutrició i reparació que necessita. Originària de Nova Zelanda, la Mel de Manuka és coneguda per les seves propietats medicinals. Concentrada en nutrients i minerals essencials, aquest poderós ingredient ajuda a reparar la funció barrera de la pell evitant el ressecament. El seu preu: 14,95€/50ml.

Propostes corporals

Ictyane Crema Emoliente Nutritiva, de Ducray. Cura nutritiva diària per a la cara i el cos de les pells seques a molt seques. Aporta una nutrició intensa durant tot el dia a totes les pells seques. Enriquida amb el duo d’actius Acefil·lina + Oli d’Abissínia, aquesta crema diposita una pel·lícula protectora en la superfície de la pell per a protegir-la contra la sequedat. Delicadament perfumada, preserva la barrera cutània, protegeix contra la sequedat i alleuja les sensacions de tibantor. La seva textura untuosa i no enganxosa permet vestir-se en l’acte.

UreaRepair Plus Bálsamo Nutritivo 5% Urea, d’Eucerin. A més d’urea, aquest bàlsam conté ceramides i altres factors d’hidratació natural (NMF) que proporcionen un alleujament immediat de la tibantor, enrogiment, irritació, rugositat, descamació i picor. A més, la seva textura no grassa facilita la seva aplicació i és de ràpida absorció. Indicat per a la cura diària de pacients amb xerosis estacional i xerosis senil. Adequat per a pacients amb psoriasis i diabetis. També per a la cura coadjuvant en aquestes patologies. Pot emprar-se en zones cutànies extenses. El seu preu: 17,45€/450ml.

Per al teu cabell

Young.Again.Rinse, de Kevin.Murphy. Condicionador que nodreix i restaura el cabell sec, danyat i/o trencadís. La seva mescla única d’aminoàcids, olis essencials i ingredients antienvelliment combat l’encrespament, deixant el cabell brillant i amb aspecte i tacte rejovenits. Sense sulfats ni parabens i no testat en animals. Entre els seus actius destaca l’extracte de l’orquídia, una flor coneguda per resistir els climes més adversos, és ric en proteïnes que nodreixen, fortifiquen i donen vigor al cabell; l’extracte de bambú és també una rica font de nutrients minerals. L’oli de llavor d’Adansonia digitata (baobab), un “superaliment” d’Àfrica carregat de beneficis nutricionals, ajuda a reparar el cabell danyat, incrementa la fortalesa del cabell i hidrata el cabell sec. El resultat és un cabell més manejable i suau de l’arrel a les puntes. El seu preu: 30,85€/250ml.

Replenish Champú Regenerador, d’Authentic Beauty Concept. Aquest xampú nutritiu està formulat amb xarop d’auró i nou pacana, que tenen propietats nutritives, calmants, antioxidants, hidratants i antiinflamatòries. Lliure de sulfats surfactants, parabens i silicones, neteja el cabell tractat, danyat o fràgil i enforteix la fibra capil·lar. La seva fórmula amb proteïna de soia hidrolitzada, suavitza la fibra del cabell. El seu preu: 24,50€/300ml.

Essence Absolue Nourishing Mask, de Shu Uemura. Màscara infusionada amb complex d’oli daurat –oli de camèlia + golden sparkles– per a nodrir i il·luminar el cabell amb un acabat lleuger i lluminós. Textura untuosa lleugera i de fàcil aplicació, fragància envolupant i duradora. Nodreix profundament el cabell sense endurir-lo. Deixa el cabell radiant, suau amb un moviment lleuger, fàcil de desembolicar i hidratar. El seu preu: 57,30€/200ml.

També nutrició en el teu maquillatge

Lip Glow Oil, de Dior. Oli per a llavis brillant nutritiu i que realça el color. Està enriquit amb oli de cirera i s’ha convertit en l’indispensable dels maquilladors, és el primer bàlsam dels backstages per a embellir i realçar el color natural dels llavis de manera duradora. El seu secret és un equilibri perfecte entre maquillatge i tractament. Gràcies a la tecnologia Color Reviver, la seva fórmula reacciona al pH dels llavis de cada dona per a alliberar el seu actiu i potenciar instantàniament el seu color natural. Des del punt de vista del confort, la seva fórmula enriquida amb mantega de màngo garanteix una hidratació òptima i contínua durant 24 h. Pot aplicar-se només com a bàlsam de llavis o com a base de maquillatge combinada amb una barra de llavis o amb el Lip Maximizer, per a un resultat encara més radiant. Es presenta en tres acabats: brillant, mat i hologràfic.

Color Sensational Made For All, de Maybelline New York. Barra de llavis de fórmula nutritiva, que deixa un acabat súper cremós, que aporta una sensació d’hidratació extra. Conté els cinc tons universals que ens senten bé a totes. Testat en més de 2.500 dones i 50 tipus de pells perquè no hi hagi pèrdua i aconseguir que a tu també et quedi perfecte. El seu preu: 5,99€.

