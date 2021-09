Núria Vilarrubla, subcampiona del món d’eslàlom en la modalitat de patrulles

Núria Vilarrubla (Cadí Canoë-Kayak) ha aconseguit el subcampionat el món de canoa eslàlom en la modalitat de patrulles, a la competició que s’ha disputat aquest dimecres al matí dins la primera jornada dels Mundials, a Bratislava (Eslovàquia).

La canoista urgellenca, diploma olímpic als recents Jocs de Tòquio, ha obtingut la medalla de plata amb l’equip espanyol, al costat de les basques Miren Lazkano (Atlético San Sebastián) i Klara Olazabal (Santiagotarrak). A la final, les tres palistes han marcat un temps de 112.00, a menys de dos segons de la República Txeca, que s’ha proclamat nova campiona mundial (110.43). El bronze ha estat per a l’equip de la Federació Russa (118.05).

A la resta de categories, en canvi, les patrulles de la Federació Espanyola (RFEP) han quedat lluny de les posicions de podi, amb una 10a posició en K1 masculí (en què ha guanyat França), la 9a en C1 masculí (en què també hi ha hagut un altre triomf francès) i la 8a en K1 femení, en què s’ha imposat Gran Bretanya.

Les proves individuals dels Campionats de Món ICF 2021 d’eslàlom començaran aquest dijous, a les 9 del matí, amb les classificatòries a doble màniga. La primera categoria en joc serà la de K1 femení, amb la participació, per l’equip d’Andorra, de la palista del Cadí CK Mònica Doria. També hi seran la pontsicana resident a la Seu Laia Sorribes (Mig Segre) i de les basques Olatz Arregui i Miren Lazkano. Tot seguit, en K1 masculí, hi competiran l’olímpic David Llorente (Río Eresma), Joan Crespo (Santiagotarrak) i Pau Etxaniz (Atlético).

A partir de les 3 de la tarda hi haurà les classificatòries de C1 femení, amb una llista de sortida que entre els principals dorsals inclou Núria Vilarrubla, Mònica Doria, Klara Olazabal i Miren Lazkano. Finalment serà el torn de C1 masculí, on hi competiran Miquel Travé (Cadí CK), Ander Elosegi (Santiagotarrak) i Luis Fernández (Penedo).

Els Mundials continuaran divendres a la tarda amb la cronometrada d’eslàlom extrem. Dissabte serà el torn de la prova de K1, tant masculí com femení, amb les semifinals a les 9 del matí i les finals a les 12 del migdia. I diumenge, amb els mateixos horaris, hi haurà les semifinals i finals de C1. El torneig es completarà diumenge a la tarda amb la prova d’eslàlom extrem.