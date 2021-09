Les estacions d’esquí i el Govern decidiran a partir de la setmana vinent com aplicar el passaport Covid

Una trobada entre Turisme, Salut i els camps de neu la setmana vinent determinarà les exigències de les estacions per accedir a les seves instal·lacions aquest hivern. El passaport Covid tot i que impliqui una modificació legislativa que li doni cobertura entra en els plans del ministeri de Turisme. Jordi Torres també avança que qualsevol treballador que vingui haurà d’estar vacunat.

La setmana vinent les estacions i els ministeris de Turisme i Salut inicien el que es preveu una sèrie de reunions per determinar les mesures sanitàries d’aquesta temporada.

El passaport Covid es planteja, com també una prova d’antígens o PCR/TMA, per adquirir el forfet de dia. De moment són només paraules que s’hauran d’anar concretant.

El que també sembla clar, segons apunta el ministre de Turisme, Jordi Torres, és que caldran modificacions legislatives per donar cobertura legal a aquestes exigències que hauran d’estar enllestides abans de l’inici de temporada. Amb tot, recorda que “hi ha diferents lectors QR que es poden descarregar i que indiquen si les persones estan o no vacunades”.

Torres diu que la qüestió de les quotes de treballadors i necessitats dels camps de neu es tractaran a la taula de treball ja creada amb el sector hoteler. Però el que sembla clar és que qualsevol treballador forà haurà d’estar vacunat.

També ha dit que de continuar estable la situació no es tornarà a produir la problemàtica generada la temporada passada entre treballadors forans i nacionals. “No hi haurà més ajudes i tothom s’haurà de posar a treballar. Les contractacions vindran donades per la necessitat que pugui tenir cada sector”, ha declarat.

El titular de Turisme diu que la promoció de l’hivern s’adaptarà a les mesures que es defineixin i que se centrarà bàsicament en el client de proximitat. No descarta, però, l’internacional i manté l’esperança en l’anglès.

Tot dependrà de l’evolució de la situació sanitària, i les mesures i decisions que prenguin els estats d’origen. En tot cas, diu que el contacte amb els majoristes de viatges és constant.