Vilarrubla participa a la 18a Assemblea General de l’Agència Universitària de la Francofonia, a Bucarest

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s’ha desplaçat aquest dimarts a Bucarest, on se celebra la Setmana Mundial de la Francofonia Científica organitzada per l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF).

Aquesta setmana inclou, entre altres, la conferència de ministres d’Ensenyament Superior a la 18a Assemblea General de l’AUF, on Vilarrubla ha participat aquest dimecres al matí juntament amb una vintena d’homòlegs d’altres països. En el seu discurs d’aquest dimecres, la titular de la cartera ha reivindicat la voluntat del Govern per continuar reforçant els llaços entre la política i les ciències, no només al tomb de l’Ensenyament Superior, sinó també de la recerca i del medi ambient.

En aquest sentit, Vilarrubla també ha fet esment als diversos acords de col·laboració que el Principat ja ha signat en matèria de col·laboració de l’Ensenyament Superior, com ara els convenis de mobilitat d’estudiants amb els principals centres educatius del Sud de França, així com també amb diverses clíniques dels Pirineus Orientals, on els joves estudiants d’Andorra poden realitzar-hi estades científiques.

Finalment, la ministra s’ha unit a la crida per potenciar la diplomàcia científica que ha de servir per promoure encara més el desenvolupament dels països francòfons, fent un especial esment a les noies joves, que encara participen en menor mesura del món científic.

D’altra banda, la titular d’Educació i Ensenyament Superior també ha pres part de la Primera Conferència de la Francofonia Científica. Per a Vilarrubla, l’obertura d’aquest nou fòrum de debat haurà de servir per emetre recomanacions concretes sobre aquest objectiu comú. En aquest sentit, ha emplaçat als països a convertir la crisi provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 en una oportunitat de canvi i transformació cap a una societat global més digital i tecnològica.