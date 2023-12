Número 121 per a parlar amb el Pare Noel i els Reis Mags

Els infants ja poden trucar al 121 per a parlar amb el Pare Noel i els Reis (Andorra Telecom)

Un any més, la màgia del Nadal es fa present a Andorra amb l’activació del número 121 per part d’Andorra Telecom. Aquest número curt permet als infants del país parlar amb el Pare Noel i els Reis Mags, mantenint viva d’aquesta manera la il·lusió i la fantasia nadalenca.

A partir d’avui dilluns, ja es pot marcar el número 121 i gaudir de converses màgiques amb el volgut Pare Noel i els entranyables Melcior, Gaspar i Baltasar. Cada trucada té un cost d’1 euro, un gest que no només aviva la il·lusió aquestes dates, sinó que també contribueix a un projecte social de Càritas Andorrana.

El projecte d’”atenció pimària” de Càritas Andorrana, recolzat per aquestes trucades telefòniques, busca brindar acolliment, orientació i suport a aquelles famílies que més ho necessiten en aspectes fonamentals com alimentació, habitatge, salut, roba, així com en la lluita contra la solitud i el desarrelament. A través d’aquesta col·laboració, les famílies andorranes poden contribuir amb un petit gest a una causa que marca una diferència significativa a la comunitat.

El compromís d’Andorra Telecom amb aquesta iniciativa ha estat notable, i l’any 2022 va arribar a un total de 1.114 trucades. Amb l’activació novament del número 121 aquest any, s’espera superar aquesta xifra i continuar recolzant aquesta tradició que a més ajuda els qui més ho necessiten.

“En aquestes dates especials, volem seguir fomentant la màgia i la solidaritat entre els infants i les seves famílies. La possibilitat de connectar amb personatges tan estimats com el Pare Noel i els Reis Mags no només alegra els cors, sinó que també permet aportar un granet de sorra a una causa necessària”, va expressar Inés Martí, responsable d’RSE de l’operadora.

El número 121 estarà actiu des del 04 de desembre i fins el 06 de gener, brindant l’oportunitat als infants d’Andorra de viure la màgia del Nadal d’una manera especial i solidària.