Gerard de la Casa, subcampió de Catalunya de Muntanya – Turismes

Gerard de la Casa pilotant el seu Ford Fiesta (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX – Baporo Motorsport) va acomiadar el Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM) 2023 amb una tercera posició a la XIII Pujada “El Suru” – Sta Maria de Villalba – Ullastrell Memorial Lluis Costa. D’aquesta manera el pilot andorrà completa totes les proves de la present edició del certamen català al podi. A Ullastrell, els Porsche de Jordi Gaig i Joan Salvans van estar, una vegada més, lleugerament al davant a la classificació final.

Excel·lent climatologia i molts aficionats a la BP-1202

Els dies previs a la celebració de la pujada, els organitzadors de l’esdeveniment, Escuderia + Gas Factory Marc Gené, van passar jornades d’incertesa a causa de les previsions meteorològiques que, a priori, no semblaven favorables.

Va arribar l’hora de la veritat, dissabte (dia 2 de desembre) a les 10.00 hores, i el sol va brillar amb força, ambient de tardor, però agradable tant per als equips participants com per al gran nombre d’aficionats que es van desplaçar al escenari de la prova per a viure-la in-situ.

Al programa horari de la present edició del memorial Lluis Costa, es van programar només quatre pujades (dues d’entrenaments i dues de carrera). El motiu no va ser altre que el canvi de dates de la seva celebració (d’octubre a desembre), les condicions de llum natural no són les mateixes. La matinal es va disputar sense problemes dignes de menció i amb un ritme excel·lent que va permetre seguir l’horari previst.





Gerard satisfet amb la temporada 2023

A l’última pujada de la temporada, Gerard de la Casa, també va haver de cedir davant la potència dels Porsche rivals. Amb tot la seva valoració de la temporada és positiva: “No hi ha dubte, hem acabat totes les curses que hem disputat al podi, a més de guanyar a la Pujada Arinsal i la Pujada del Mármol. Així doncs, hem tingut l’oportunitat de fer molts quilòmetres al volant del Ford i provar diferents solucions per a posar pressió als Porsche, cosa que hem aconseguit a mitges ja que la seva superioritat a nivell de prestacions és evident”. Concloïa deixant clar que no es dona per vençut: “Continuarem treballant de cara la temporada que ve, la meva confiança amb el Ford a millorat i l’objectiu serà progressar i intentar “trobar” els pocs segons que aquest any ens han separat del triomf en diverses curses ”.

Mancant confirmació oficial, el podi final de la categoria Turismes del Campionat de Catalunya de Muntanya queda de la següent manera: