Rosa Gili: “Que la nostra gent visqui a Andorra i no a la Seu o Organyà”

D’esquerra a dreta: Magda Mata, Rosa Gili i Maria Carriço (CONSENS)

CONSENS per Escaldes-Engordany ha presentat, aquest matí, les línies a seguir per a mantenir una parròquia de cohesió social. La número 1 de la candidatura, Rosa Gili, ha assenyalat que “per a nosaltres estar al costat de les persones és molt important i més tenint en compte el context socioeconòmic actual”. En aquest sentit, Gili s’ha referit a l’habitatge i ha afegit que “tenim molt clar que no volem el model de pisos de luxe que s’han fet en els darrers anys i volem que la nostra gent visqui a Andorra i no a la Seu d’Urgell o Organyà”.

Per la seva banda, la candidata Magda Mata ha assenyalat la intenció de refer el reglament i ordinació de prestacions socials en perspectiva de gènere. En aquest sentit, Mata ha dit que “per a nosaltres és inconcebible que la gent ho passi malament davant aquest context socioeconòmic i volem que la gent visqui amb dignitat i garantir el benestar dels ciutadans”.

Alhora, Mata ha afegit que continuaran impulsant programes, com ara, l’Empodera’t per a donar a les dones eines per a desenvolupar-se en diferents àmbits i l’Okupa’t per a fomentar l’ocupació entre el col·lectiu jove.

Agafant el fil dels joves, la candidata Maria Carriço ha afirmat que des de CONSENS “s’impulsarà un espai de consulta setmanal d’atenció psicològica i consultes de salut afectivosexual gratuïtes’. Carriço també ha destacat la voluntat de crear una sala de barri intergeneracional per a tots els col·lectius que estarà ubicada a l’edifici de La Llanterna.