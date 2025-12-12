Medicina estètica en joves: què hi ha darrere de la tendència de començar abans

Baby Botox®, Russian lips, skinboosters… La medicina estètica ja no és cosa de majors de 40 anys. Cada vegada més joves, fins i tot menors de 25, s’interessen per tractaments per a perfeccionar trets, prevenir l’envelliment o corregir complexos. Però, quina és l’edat adequada per a començar? I el més important: quan està justificat i quan es tracta només d’una moda?
La Dra. Carmen Górriz, subdirectora de la Unitat de Medicina Estètica d’IMR, ens ajuda a posar context (i límits) a aquesta tendència creixent: «La medicina estètica no hauria de seguir una moda, sinó una necessitat concreta: sigui preventiva, correctiva o regenerativa».
L’efecte imant de les xarxes socials
La medicina estètica en joves no és cap novetat: Instagram, TikTok o Snapchat han modificat la percepció que molts joves tenen del seu rostre. «Abans els pacients anaven buscant resultats naturals; ara moltes vegades venen amb una foto d’una influencer o un ‘abans i després’ de TikTok o Instagram», explica la doctora. I encara que això ha ajudat a normalitzar l’ús de tractaments, també ha portat amb si noves pressions.
Segons Górriz, el paper del professional és ara més rellevant que mai: «Cal explicar els límits, adaptar les expectatives i no replicar rostres, sinó harmonitzar faccions». Per això insisteix: «Cada rostre és únic i l’objectiu sempre ha de ser millorar sense perdre identitat».
Hi ha una edat ideal per a començar?
No hi ha una xifra màgica. Per a l’experta, l’important no és l’edat, sinó la indicació. En alguns casos, com a «asimetries facials marcades, ulleres hereditàries molt profundes, acne inflamatòria amb cicatrius importants o pèrdua precoç de col·lagen», pot tenir sentit intervenir en pacients joves. També si hi ha una gesticulació excessiva o exposició solar intensa.
Tractaments segons l’etapa vital
A IMR, centre dermatològic de referència, l’enfocament és clar: adaptar els actius i tècniques a cada edat i necessitat. En pacients de 20 a 25 anys, el recomanable és apostar per tractaments com a vitamines, exosomes, polinucleótids o skinboosters amb àcid hialurònic no reticulat. En paraules de la doctora: «La hidroxiapatita càlcica molt diluïda també pot ser interessant com a inductor suau de col·lagen».
A partir dels 30, segons el cas, entren en joc «neuromoduladors si hi ha línies marcades, farciments estructurals i actius més potents». L’objectiu, insisteix, no és transformar, sinó prevenir i preservar la naturalitat.
Avantatges i inconvenients de començar aviat
Avançar-se té beneficis? Sí, però amb matisos. «Hi ha avantatges si es fa bé: prevenció de l’envelliment, millora de la qualitat de pell, correcció d’inseguretats estètiques i evitar tractaments més agressius en el futur». El problema ve quan es banalitza: «Si s’inicia massa aviat, sense indicació, o amb tècniques inadequades, pot haver-hi conseqüències». Entre elles, dependència estètica o distorsió de l’autoimatge.
Medicina estètica amb criteri
«L’auge en pacients joves ens obliga a fer una medicina estètica encara més ètica, basada en la prudència, el diagnòstic personalitzat i l’educació sobre l’autoimatge», conclou la Dra. Górriz.
Perquè si alguna cosa té clar l’equip d’IMR és que l’estètica no consisteix a replicar tendències, sinó a cuidar la pell, prevenir a temps i acompanyar amb responsabilitat
Per bellezactiva.com