Nova edició de l’Escanyabocs, aquest cap de setmana, a la Seu

La Seu d’Urgell es convertirà, aquest proper cap de setmana, dissabte 6 i diumenge 7 de juny, en l’epicentre de l’esport de muntanya pirinenc amb la celebració de l’Escanyabocs. La regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu; l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; i el director del Servei Municipal d’Esports, David Vallvé, han presentat oficialment la samarreta tècnica que lluiran els participants d’aquesta 19a edició.
Tots els atletes interessats a participar en alguna de les nombroses modalitats encara poden formalitzar la seva inscripció, ja que el termini límit expira aquest dijous, dia 4 de juny, a les 23:00 hores.
Recollida de dorsals
L’organització ha establert diferents franges horàries i ubicacions per a la recollida de dorsals en funció de les proves:
- Divendres 5 de juny: De 17:00 a 21:00 hores al Palau Municipal d’Esports.
- Dissabte 6 de juny: De 7:30 a 7:45 hores a la Zona Esportiva Municipal (exclusivament per als dorsals de la Cursa per Muntanya). De 9:00 a 13:00 hores es podran recollir els dorsals per a totes les proves a la mateixa Zona Esportiva Municipal.
- Diumenge 7 de juny: De 7:00 a 7:15 hores a la Zona Esportiva Municipal (únicament per a la pedalada BTT i la marxa nòrdica curta).
Programa horari de les proves
L’Escanyabocs manté la seva essència multidisciplinària repartint l’activitat durant tot el cap de setmana:
- Dissabte 6 de juny:
- 9:00 h: Sortida de la Cursa de Muntanya (recorregut llarg).
- 9:30 h: Sortida de la Cursa de Muntanya (recorregut curt).
- 10:00 h: Sortida de la Mini Escanyabocs.
- 13:30 h: Raid i proves d’Orientació.
- 18:00 h: Open d’Escalada.
- Diumenge 7 de juny:
- 6:45 h: Marxa Nòrdica (recorregut llarg).
- 8:30 h: Pedalada BTT.
- 8:45 h: Marxa Nòrdica (recorregut curt).
Servei d’autobús llançadora
Per a facilitar la mobilitat dels corredors cap als punts de sortida, s’habilitarà un servei d’autobús gratuït que tindrà l’origen a la Zona Esportiva Municipal amb els següents horaris:
- Dissabte 6 de juny: Sortides a les 8:00 h (Cursa per Muntanya llarga), 8:30 h (Cursa per Muntanya curta) , 9:30 h (Mini Escanyabocs) i 13:30 h (Raid i Orientació).
- Diumenge 7 de juny: Sortides a les 6:45 h (Marxa Nòrdica llarga) i 8:45 h (Marxa Nòrdica curta).
Serveis i avituallaments per als participants
Amb l’objectiu de garantir el màxim confort de tots els inscrits, l’esdeveniment disposarà d’una àmplia gamma de serveis gratuïts als quals es podrà accedir mitjançant la polsera de participant que s’entregarà amb la bossa de corredor. Els acompanyants que ho desitgin també podran adquirir polseres per a gaudir dels àpats i de les instal·lacions.
A la Zona Esportiva Municipal s’instal·larà un espai d’avituallament sòlid i líquid que funcionarà dissabte de 10:00 a 13:00 h i de 15:45 a 21:00 h, i diumenge de 10:00 a 13:00 h. Així mateix, s’oferirà una botifarrada gratuïta dissabte de 19:00 a 21:00 h i un arròs popular diumenge a les 12:30 h.
Durant tot el cap de setmana es podran utilitzar els serveis de dutxes i vestidors, hi haurà accés lliure a la piscina per als participants i estarà operatiu un servei de bar.