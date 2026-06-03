«Ens necessitem totes», de Joana Baygual, l’obra que ret homenatge a les sufragistes, s’exposa als Passos Perduts

L’obra d’art ‘Ens necessitem totes’, de Joana Baygual s’exposa, des d’aquest dimecres, a la Sala de Passos Perduts de la nova seu del Consell General. L’obra ret homenatge a totes aquelles dones que van lluitar per a aconseguir el sufragi universal al llarg del segle passat i que va desembocar, el 14 de desembre de 1971, en les primeres eleccions en les quals les dones andorranes van poder votar.
Finalitzava, d’aquesta manera, un procés iniciat l’any 1967 per dones de totes les parròquies per a assolir els seus drets polítics. De fet, l’obra de Baygual reprodueix les 378 signatures que el 15 de maig de 1968 acompanyaven la sol·licitud que es va registrar al Consell General en la qual exposaven la decisió presa per dones andorranes de totes les valls “per a sol·licitar la facultat d’exercir els drets que comporta la ciutadania andorrana plena”. Tot i això, els consellers generals de l’època no van respondre a la petició fins un any després, i no va ser fins a la sessió ordinària del 4 de juliol de 1969 que s’aprovà que les dones podien votar, però no ser elegides. Per a assolir aquest dret, van haver d’esperar fins al Dia de Meritxell de 1973.
Gairebé seixanta anys després de l’inici del procés per part de les dones andorranes de l’època, l’obra d’art que reprodueix la signatura d’aquestes prop de 400 dones que van lluitar per a aconseguir el sufragi universal s’exposa a la Sala de Passos Perduts, just a tocar de l’accés al nou hemicicle del Consell General, un lloc ple de simbolisme, entenent que van ser elles les que van fer el primer pas perquè les dones andorranes tinguessin drets polítics.
En la presentació davant els mitjans de comunicació, el síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat la importància d’aquest fet per a la consolidació democràtica d’Andorra. De fet, ha subratllat que “la Constitució andorrana i la democràcia contemporània no s’entendria sense aquestes signatures” i que poder instal·lar aquesta obra a tocar de l’hemicicle del Consell General és tot un honor per a la institució. Per la seva part, l’autora de l’obra, Joana Baygual, ha explicat que ha dedicat quatre mesos a brodar tots els noms de les sufragistes i ha detallat que ha estat una tasca molt minuciosa per a no deixar-se’n cap. També ha ressaltat que tot i que tenia constància de la rellevància històrica de la reivindicació d’aquestes dones no s’imaginava que la seva obra s’instal·lés a l’entrada de l’hemicicle del Consell General.