Virtus activa un procés participatiu obert a tota la ciutadania

Virtus ha posat en marxa un procés participatiu per tal que totes aquelles persones que es vulguin involucrar en projecte ho puguin fer. Amb aquest objectiu s’ha obert un canal directe de contacte a través de la web virtus.ad. Es tracta d’una primera versió del nou espai web de la formació. S’ha concebut inicialment com una pàgina destinada a recollir propostes, inquietuds i aportacions de la ciutadania mitjançant un formulari obert i, alhora, facilitar que totes les persones que ho desitgin es puguin afiliar al partit i ser part activa d’aquest nou projecte polític.
De moment es tracta d’una pàgina inicial funcional i participativa que servirà per a construir una base de dades amb les persones i entitats que es vulguin implicar en el projecte de Virtus. Seguidament es convertirà en un portal més complet amb continguts institucionals i polítics. S’hi aniran obrint seccions amb informació actualitzada, avenços, propostes i altres continguts relacionats amb el partit, la política nacional i la política parroquial.
Sobre Virtus
Virtus, que es defineix com un partit conservador, té els seus orígens en un grup d’opinió política amb un marcat caràcter participatiu. «Neix amb l’objectiu de dur a terme una política constructiva enfront la política especulativa que viu actualment l’escenari polític andorrà». Té el ferm compromís de donar força als principis i model de país que defensa: un Estat de Dret on prevalgui el respecte a les institucions i es promogui un encaix econòmic amb el seu entorn més immediat des del diàleg, el consens i el sentit comú. «Treballant per un país democràtic en el que es respecten les llibertats de les persones i es fomenta la cohesió social per a l’assoliment de la prosperitat del conjunt de la societat».
Virtus, «amb la ferma voluntat de treballar per una Andorra forta, sobirana i cohesionada, defensa les institucions andorranes i alhora promou i fomenta el respecte a la tradició i identitat pròpies d’Andorra. Amb voluntat d’atendre les necessitats de progrés amb polítiques que permetin un encaix equilibrat en la conjuntura econòmica internacional». Defensa així mateix, entre altres prioritats, «polítiques econòmiques de lliure mercat sense intervencionisme de l’Estat, i un creixement demogràfic racional i objectiu. Advoca per la col·laboració entre institucions en tots aquells aspectes on sigui necessària una visió global del territori nacional. Defensa el respecte a la propietat privada, i posa en valor la igualtat d’oportunitats basada en la meritocràcia», assenyalen des de la formació.