Nova convocatòria d’estada a Faberllull Olot relacionada amb el teatre dramaturg

El Departament de Promoció Cultural d’Andorra informa que el PEN Català, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull i Serveis editorials Èter, obre una convocatòria per a 6 joves dramaturgs en llengua catalana i palestina que vulguin participar en una estada de temàtica literària a Faberllull Olot del 13 al 20 d’abril del 2023.

L’objectiu de la convocatòria és oferir un espai de treball, inspiració i intercanvi per tal de donar suport a la creació en un marc interactiu entre les dues ribes de la Mediterrània, tot reivindicant la cultura i la literatura catalana i palestina. En el marc del conveni entre el Ministeri i l’Institut Ramon Llull, es fa arribar la informació de la convocatòria als dramaturgs i dramaturgues del país.

L’estada s’organitzarà en dos blocs. Un bloc col·lectiu que prioritzarà l’intercanvi entre el grup de residents i on es faran trobades amb professionals del sector que serviran d’inspiració i de mentoria. I, un altre bloc, en què cada resident podrà desenvolupar individualment el seu projecte teatral. En finalitzar la residència es farà una lectura dramatitzada i una publicació col·lectiva digital que inclourà traduccions a l’àrab i al català de fragments de l’obra dels autors i autores participants.

Les persones candidates han de tenir menys de 35 anys i acreditar un coneixement suficient d’anglès perquè serà la llengua de comunicació durant la residència. L’estada inclou 7 nits a la residència Faberllull d’Olot amb allotjament i pensió completa, el viatge d’anada i tornada, l’assegurança de viatge (si escau), la participació en una lectura dramatitzada, una publicació conjunta amb traduccions a l’àrab i trobades amb professionals del sector.

La convocatòria s’emmarca en un programa més ampli de relacions entre la literatura catalana i àrab organitzat amb el suport d’altres institucions culturals. El 2021, el PEN Català i l’Institut Ramon Llull van iniciar una col·laboració que va desembocar en la celebració de la residència Be Part. Grow With Arts per a joves escriptors europeus emergents i en una publicació col·lectiva.

Vist l’èxit d’aquella primera convocatòria, han organitzat aquesta nova estada amb el focus posat en el món àrab, concretament en la literatura i la cultura palestines.

Les candidatures es poden presentar fins al 7 de setembre del 2022. Seran avaluades per un jurat expert i el resultat es farà públic el 31 d’octubre del 2022. Les bases de la convocatòria es poden consultar per a conèixer tots els requisits a https://faberllull.cat.