Més de 170 persones troben feina en un any mitjançant el Servei d’Intermediació Laboral d’Aspid

Els Serveis d’Orientació, Formació i Intermediació Laboral (SIL) d’Aspid van atendre durant l’any 2021 un total de 732 persones amb diversitat funcional reconeguda (59%) o en risc d’exclusió social (41%) en el procés de cerca de feina. L’Alt Urgell és l’única comarca de l’Alt Pirineu on l’entitat desenvolupa aquest servei, que també és present al Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, l’Urgell, la Segarra i les Garrigues.

Amb la tasca que duu a terme, l’entitat lleidatana va aconseguir l’any passat que 174 dels usuaris atesos s’incorporessin al mercat laboral, un 75% dels quals amb discapacitat. Tot i això, es van formalitzar 238 contractes ja que la majoria eren de curta durada i només el 26% eren de més d’un any. Alhora, Aspid va acompanyar 106 persones amb una idea de negoci i va contribuir així a crear 38 empreses. El perfil majoritari dels atesos són majors de 46 anys sense formació reglada o bé amb estudis primaris.

La presidenta d’Aspid, Bibiana Bendicho, ha demanat que aquests contractes puguin ser de més llarga durada, perquè un 55% dels que es van efectuar van ser per a un període màxim de sis mesos. Les insercions laborals assolides superen les del 2020 (125), però encara estan lluny de les del 2019 (233). Els tècnics d’Aspid van visitar l’any passat 325 empreses, el 75% de les quals eren micro o petites empreses i van gestionar 296 ofertes laborals (41 més que l’any anterior).

Des del programa d’emprenedoria i autoocupació, Aspid va acompanyar i assessorar 106 persones, el 74% eren menors de 45 anys, i va contribuir a la creació de 38 empreses. D’altra banda, van passar l’any passat per l’àrea formativa d’Aspid 292 persones, 82 més que l’any anterior, i l’entitat va impartir 2.158 hores de formació, segons han explicat els responsables de l’entitat en la presentació del balanç dels serveis d’integració laboral corresponent a l’any 2021.

Bendicho ha demanat a la Generalitat canviar la durada i certs criteris d’aplicació dels programes de formació, orientació i seguiment laboral. Així, ha remarcat que hi ha comarques amb una demografia insuficient per a implementar certs projectes d’aquest àmbit o que programes amb un any de vigència són massa curts per a cobrir certs objectius i, per això, ha reclamat la concertació d’aquests programes per a garantir-ne la continuïtat i facilitar la tasca de les entitats socials que els porten a terme.

A la presentació de les dades també hi ha pres part la cap d’Economia Social i Cooperatives dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Treball a Lleida, Maricel Piñol.

Perfil del usuaris atesos

Aspid va atendre durant el 2021 a través del SIL 732 persones en cerca de feina, una xifra similar a l’any anterior. El 59% eren persones amb diversitat funcional mentre que el 41% restant persones en risc d’exclusió social. Un 32% dels atesos tenen entre 46 i 55 anys, seguits per persones d’entre 36 i 45 anys (26%), d’entre 56 i 65 anys (20%) i les d’entre 26 i 35 anys (15%).

En relació amb el gènere, continua la tendència equitativa en la incorporació als programes (52% de dones i 48% d’homes). La majoria de les persones ateses no disposa de formació qualificada o bé només ha cursat estudis primaris, segons ha explicat Lídia Méndez, directora del Servei d’Integració laboral d’Aspid.

Méndez ha posat en valor la tasca de “normalització” i “sensibilització” que porta a terme el SIL davant els dubtes que poden tenir algunes empreses a l’hora de contractar persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió. “Treballem per a acostar cada cop més aquesta visió normalitzadora d’aquestes persones i centrar-nos en les competències que tenen i com les poden desenvolupar al lloc de treball”, ha indicat.

Els Serveis d’Orientació, Formació i Intermediació Laboral d’Aspid, creats l’any 2001, disposen de set punts d’actuació a les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Urgell, Garrigues, Alt Urgell i Segarra, i enguany l’entitat ha incorporat nous punts d’atenció a Agramunt i Artesa de Segre. El SIL compta amb 24 professionals directes, entre orientadors laborals i tècnics d’empresa, de formació ocupacional i d’emprenedoria social.