Josepa Travé exposa “Bitxos” a la Seu d’Urgell

Josepa Travé, directora de l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell, presenta l’exposició ‘Bitxos’. La mostra s’ubica a la Sala de Sant Domènec, a la Seu d’Urgell, on es podrà visitar encara durant força temps fins al 27 d’agost.

Un any abans de la pandèmia, Josepa Travé va començar a treballar en aquesta proposta, dedicada a uns éssers que considera “molt simpàtics”. El títol també juga amb les moltes “connotacions” que pot abastar la paraula “bitxos”. Travé explica que quan fa una exposició no vol “que tot s’acabi amb uns quants quadres penjats” i procura “treballar amb diferents formats, materials, tècniques i disciplines per a obtenir uns resultats que puguin sorprendre el públic”.

També té en compte “com presentar cada quadre” en el muntatge, perquè “hi ha objectes que formen part del quadre i d’altres que s’escapen del marc”. Per això, en aquesta mostra no ha volgut deixar res a l’atzar.

L’obra que s’hi presenta és figurativa, amb uns fons que al·ludeixen a parets i terres erosionats, escardats o deteriorats. En aquests escenaris, explica, “s’hi mouen aquesta mena de bitxos, una mica antropomòrfics”. Travé també treballa amb textures que obté a base d’aigua-plast, coles i pols de sílex, d’alumini i de marbre, “per a poder apreciar més la intensitat de les diferents textures”.

En aquesta activitat s’hi podrà veure unes 40 obres realitzades amb pintura, la majoria de gran format (al voltant de 147 x 114 cm), juntament amb díptics, tríptics i composicions d’una dotzena de quadres petits, a més d’un centenar de bitxos realitzats en ceràmica, que es passegen per dins i per entremig dels quadres.

A més a més, els assistents podran participar en un concurs per a encertar quants animalons hi ha. Qui guanyi entrarà en un sorteig i podrà triar una obra al final de l’exposició. El disseny del cartell anunciador és obra de Ramon Berga.