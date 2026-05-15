Nova acció de neteja de l’entorn de l’Alt Urgell, a Cal Murrissol

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, en col·laboració amb el grup Per una Catalunya Neta i l’Ajuntament de les Valls de Valira, organitza una nova acció de neteja de l’entorn a l’Alt Urgell, per a retirar deixalles que embruten el medi natural i conscienciar la població de la necessitat d’evitar aquestes mostres d’incivisme. La proposta coincideix amb la commemoració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i l’European Clean Up Day.
Concretament, aquest dissabte, 16 de maig es durà a terme una recollida de restes a la zona de Cal Murrissol, un espai que pertany a les Valls de Valira tot i estar situat enmig dels termes municipals d’Estamariu i Arsèguel. Els participants es trobaran al matí (9.45 h) al quilòmetre 218 de la carretera N-260 (a prop de la Quera), per des d’allà anar a l’espai on es vol fer l’acció. Per això, Per una Catalunya Neta i la Mancomunitat ha fet un cop més una crida per a trobar el màxim possible de voluntaris i d’aquesta manera aprofitar millor la jornada.
Les persones interessades poden confirmar prèviament la participació a través del correu info@meu.cat, al telèfon 973 35 56 00 o per WhatsApp al número 606 88 35 19. Després de fer la netejada, els participants seran convidats a un dinar. L’acció té el suport de l’Agència Catalana de Residus, Ecovidrio, la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona.