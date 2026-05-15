Detenen tres persones a l’Alt Urgell en un dispositiu d’inspeccions en locals oberts al públic

Agents dels Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i Inspecció de Treball, van detenir el passat dimecres dues dones i un home, de 43, 48 i 63 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra els drets dels treballadors i delicte de tràfic il·legal de mà d’obra.
El passat dimecres es va realitzar un dispositiu conjunt d’inspecció en locals oberts al públic en el marc de la lluita contra els delictes que vulneren els drets dels treballadors, la immigració irregular i les infraccions administratives en locals de serveis.
La inspecció es va realitzar en cinc locals, quatre locals de la Seu d’Urgell i un de Montferrer i Castellbó. En cada actuació es va comprovar la documentació relativa a les llicències d’obertura i funcionament, la possible existència de treballadors sense contracte laboral, situacions d’immigració irregular, persones vivint dins dels mateixos locals i altres infraccions administratives.
L’operatiu a la capital de l’Alt Urgell es va iniciar amb una inspecció en un local de restauració. En aquest lloc es va localitzar un espai habilitat on pernoctarien dues persones i la Policia Local va aixecar l’acta corresponent.
Posteriorment, en un establiment de venda de roba de segona mà, van trobar una treballadora i l’encarregada sense contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir expedient per irregularitats en matèria laboral i la Policia Nacional per situació administrativa irregular de la treballadora.
També es van inspeccionar dos locals d’estètica d’ungles. En un d’ells van constatar que la situació administrativa i laboral era correcta, però en el segon van trobar dues treballadores en situació laboral irregular.
Finalment, en un establiment tipus basar, a Montferrer i Castellbó, es van localitzar dos treballadors sense contracte, amb situació irregular en matèria d’estrangeria. A més no disposaven de la seva documentació personal que estaria en mans d’una tercera persona. També van localitzar diverses habitacions, amb zones de dutxa i cuina. Aquestes instal·lacions apuntaven a un fet il·lícit planificat i de llarga durada.
A més, hi van localitzar una instal·lació per a elaborar beguda fermentada, amb uns 200 litres preparats per a l’envasament. Davant d’aquesta troballa el Departament de Salut va aixecar acta, va precintar el producte i va requerir la destrucció de tota la instal·lació.
En aquest cas es va procedir a detenir els tres responsables del local, dues dones i un home, com a presumptes autors de delictes contra el dret dels treballadors i tràfic il·legal demà d’obra.
En l’escorcoll del local, a la recerca de la documentació de les persones i documents relacionats amb la immigració irregular, també es van intervenir 33.000 euros en efectiu.
Els detinguts van passar ahir dijous a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.