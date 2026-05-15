La protesta per a un habitatge digne comportarà afectacions al trànsit i al bus

El Servei de Mobilitat ha informat de les afectacions al trànsit i al transport públic previstes per a aquest dissabte, 16 de maig, amb motiu de la manifestació convocada pel Sindicat d’habitatge. Les incidències es concentraran, principalment, entre les set i dos quarts de nou del vespre i afectaran tant la circulació de vehicles com diverses línies regulars de bus.
La protesta sortirà del Quilòmetre Zero i recorrerà el centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany passant pel carrer de la Unió, l’avinguda Meritxell, l’avinguda Carlemany, la plaça de la Rotonda i Prat de la Creu fins a arribar a l’edifici del Govern.
Des de Mobilitat s’adverteix que hi podrà haver talls puntuals de circulació al llarg del recorregut i es recomana planificar els desplaçaments amb antelació.
Canvis a les línies L2 i L7
Les línies L2 i L7 mantindran el recorregut habitual fins a les 19.30 h. A partir de les 19.45 h i fins a les 20.30 h, però, circularan per itineraris alternatius a causa dels talls al centre.
En el cas de l’L2, el desviament es farà per la carretera de l’Obac. L’L7 també es desviarà i passarà pel túnel de les Dos Valires.