Nou Programa de Formació 2025 del Carnet Jove Andorra: beques i cursos per a joves

Captura de pantalla de la web de Carnet Jove Andorra

Amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament personal i professional dels joves, l’Associació Carnet Jove Andorra presenta el nou Programa de Formació 2025. Aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració de diverses entitats estratègiques, proporciona accés a formacions de qualitat pensades per a joves de tot el país. El programa s’estructura al voltant de tres propostes fonamentals que garanteixen oportunitats formatives accessibles i adaptades a les necessitats dels joves:

Beques amb la Cambra de Comerç (CCIS): amb un pressupost total de 6.000 € (3.000 € per entitat), aquestes beques cobreixen el 80% del cost de les formacions a la Cambra de Comerç. Fins a trenta joves podran beneficiar-se d’aquesta oportunitat durant el 2025, any de la segona edició d’aquestes beques adreçades a la població jove.

Beques amb Benowu: s’ofereixen 300 beques gratuïtes per a accedir a cursos en línia en àrees com la fotografia, el màrqueting digital i la nutrició esportiva, entre d’altres. Aquesta col·laboració arriba al seu quart any amb un èxit creixent entre els joves.

Formacions del Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV): aquesta és una de les novetats d’enguany. El programa apropa als joves cursos gratuïts impulsats pel Govern d’Andorra, amb formacions específiques com el Curs de Gestió de les Finances i el Curs de Producció Multimèdia amb Intel·ligència Artificial, especialment dissenyades per a joves.

Tota la informació detallada sobre els cursos i les inscripcions a les primeres formacions ja es troba disponible al web carnetjove.ad/formació.

Amb l’objectiu de formar almenys cent joves durant aquest any, el programa també permet obtenir informació valuosa sobre el perfil i les necessitats formatives dels joves. D’aquesta manera, el Carnet Jove continua consolidant-se com una eina essencial per a oferir oportunitats reals de creixement personal i professional als joves d’Andorra.