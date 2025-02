La grip fa el “cim”

Un sanitari amb una vacuna (SFGA)

Segons el Col·legi de Metges, s’està arribant al pic de casos de grip i infeccions respiratòries amb la previsió de començar anar a la baixa. Una situació que comparteixen els territoris veïns amb la incertesa de no saber si el descens serà sobtat o gradual. El president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, afirma que les darreres setmanes i especialment l’anterior, els pics d’incidència encara eren molt elevats “en la franja de 0 a 14 anys”.

El fet de quedar-se a casa amb els pares o els avis, destaca Dorca, contribueix a l’expansió de les infeccions respiratòries. “Aquesta infecció passa als grans i llavors encara es perpetua una mica. Sí que començava a baixar a la franja de més de 55 anys, fet que és sempre favorable, però si hi ha el repunt encara en les edats joves, podem preveure que encara ens quedi una mica”. Ara per ara, la incidència d’infeccions respiratòries és de 374 casos per cada 100.000 habitants, segons ha publicat AndorraDifusió aquest dimecres.