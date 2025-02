Visita d’obres al Centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu a la Seu

Visita dels membres de la “Fundació Llar Cristiana Maria Maestre” a les obres del centre de salut mental (Bisbat d’Urgell)

Aquest dimarts, 4 de febrer, al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell es va reunir el Patronat de la “Fundació Llar Cristiana Maria Maestre” que presideix Mons. Joan-Enric Vives. Després d’aprovar l’acta de la darrera reunió i de l’ordre del dia amb altres temes i ajudes pròpies de les finalitats de la Fundació, els Patrons van poder prendre part en una visita per a conèixer l’estat en què estan les obres de construcció del Centre de Salut Mental de l’Alt Pirineu, en una part de l’edifici del Seminari Diocesà, promogudes pel Bisbat d’Urgell.

Acompanyats per Lionel Fairman, arquitecte tècnic i cap d’obra de la Unitat de Rehabilitació i Restauració de Patrimoni Arquitectònic de l’empresa constructora URCOTEX, els membres del Patronat van poder veure la tasca ja desenvolupada.

Amb una superfície construïda per a rehabilitar de 5.800 m2, una superfície d’urbanització exterior de 4.900 m2 i les inversions per a equipaments i mobiliari, el projecte del centre esdevé una aposta clara de l’Església diocesana d’Urgell, per als malalts mentals i els més febles de societat.

Els serveis que el Centre oferirà són fonamentalment hospitalització polivalent d’adults, hospitalització infantil-juvenil, llar residència oberta i espai multidisciplinari “Àgora”, amb una capacitat prevista de 97 persones ateses. S’hi oferiran serveis de salut mental que complementaran l’oferta actualment existent, mitjançant equipaments d’ingrés i comunitaris en l’àmbit sanitari i social, concertats amb Andorra i Catalunya.

El Centre serà gestionat per “Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM)”, Grup de centres assistencials que pertany a la Fundació canònica de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Els valors que regeixen la institució i tota la seva activitat són l’hospitalitat, entesa com un servei als altres, i tenir cura i acompanyar. El Dr. Joan Orrit, director gerent de Benito Menni Germanes Hospitalàries, i un dels homes claus del projecte, afirma que “el que es vol és normalitzar les persones en la seva vida en un règim obert, en què les persones surtin lliurement de la comunitat i participin de totes les activitats, també les espirituals que són molt importants”. De fet, des de la Congregació sempre parlen de projecte de vida, ja que a les persones se’ls ofereix un itinerari de vida per a aprofundir-hi i guanyar així la màxima llibertat i normalització social.