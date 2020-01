La sisena edició de la Micro First Lego League Andorra Telecom aborda aquest any el repte de les grans ciutats i la construcció sostenible, accessible i innovadora. Els robots dels nou equips que participen en el campionat hauran de cobrir missions relacionades amb el disseny de ciutats més humanes prenent com a base la innovació, la seguretat, la sostenibilitat i la precisió.

La prova local d’aquest campionat, que se celebrarà el dia 29 de gener al Centre de Congressos, comptarà amb la participació de sis escoles: els tres centres de segona ensenyança de l’Escola Andorrana i els col·legis Janer, Sant Ermengol i Sagrada Família. Un total de 106 escolars de quart d’ESO hauran de dissenyar, construir i programar un robot per executar les missions encomanades.

El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall considera que és una competició que té interès més enllà dels docents, els alumnes i els seus familiars i ha animat tothom a assistir-hi. “Entre les tres i les cinc de la tarda tenen lloc les presentacions dels projectes científic i de valors. I a les cinc de la tarda s’obren les portes al públic amb la competició de robots que té molt d’interès”.

El portaveu d’Andorra Telecom ha destacat igualment els valors que transmet aquesta competició internacional, promoguda per la Fundació Scentia, perquè “no només promou entre els infants i joves l’interès per les disciplines més científics i el treball en equip sinó que consciencia sobre els grans reptes del món com la sostenibilitat”

Els àrbitres en aquesta edició seran quatre professionals d’Andorra Telecom: Marta Ramírez, Andreu Isal, Pablo Feliu i Carolina Castellanos, mentre que els jutges seran externs. Els projectes científics dels alumnes seran valorats per l’enginyer Jordi Llovera i l’arquitecte Gerard Veciana, dos professionals amb una trajectòria centrada en la sostenibilitat. Pel que fa als projectes de valors, està confirmada la presència del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i el pilot de ral·lis Albert Llovera.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els nens i adolescents del país a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i la WRO, que reuneix clubs de robòtica.