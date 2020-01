L’esllavissada de terra i pedra ha tingut lloç a l’alçada del Pont de Bar. El tall obliga a fer un tomb per la Farga de Moles creuant Andorra i la frontera amb França per poder arribar a la Cerdanya des de la Seu d’Urgell, Segons informen mitjans veïns, la carretera estarà tallada com a mínim fins el vespre.