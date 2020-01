Els alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius han participat, aquest dijous, en la primera fase del tretzè Dictat nacional, organitzat pel Servei de Política Lingü.stica. Com en les edicions anteriors, el dictat s’ha fet simultàniament a totes les escoles del país. Els 1.300 participants han hagut d’escriure fragments de La nedadora, de Francesc Puigpelat, obra guanyadora del premi Carlemany per al foment de la lectura 2018.

Els tres millors de cada classe passaran a la final, que tindrà lloc el dissabte 7 de març a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, on competiran per endur-se xecs de 600, 350 i 150 euros respectivament. A més, tots els finalistes rebran un exemplar de l’obra de la qual s’extraurà el fragment del Dictat, i com ja és tradició l’autor hi serà present per signar llibres.

L’actriu Núria Montes ha posat la veu per enregistrar els textos d’aquesta primera fase i serà l’encarregada de llegir els de la final.