Natació: Els resultats a Fukuoka no satisfan Alfonso Maltrana

Nàdia Tudó, Tomàs Lomero i Alfonso Maltrana al Japó (FAN)

Tomàs Lomero ha nedat els 100 metres papallona, última prova de la delegació andorrana en aquesta edició dels Campionats del Món de natació 2023, que acaben diumenge, 30 de juliol, a la ciutat de Fukuoka, Japó. ‘Tomàs ha competit bé, ha nedat bé i de manera molt correcta, però dues errades de sincronització, una en el viratge de 50 metres i un altre en l’arribada ens ha impedit aspirar al rècord d’Andorra. El rècord d’Andorra és de Tomàs, està en 55,04. Avui ha aturat el rellotge en 55,60 sense les errades segurament, hauria fet una rebaixa del temps. Tècnicament, s’ha quedat molt a prop’, ha dit per finalitzar Alfonso Maltrana, director tècnic de la Federació.

L’opinió de Tomàs Lomero: ‘La prova ha anat amb les mateixes sensacions que les viscudes en els 100 metres lliures. Molt còmode, agafant aigua, ràpid i fort. Ha estat arribar, tocar la paret, mirar el temps i no ser, ni el que esperava, ni per les sensacions que he tingut la marca que jo crec que hauria fet’ ha dit Lomero al final de la prova.

Fukuoka és la penúltima competició oficial de la categoria absoluta per a la natació andorrana. El calendari oficial de la categoria acaba diumenge amb la cloenda del 110è Campionat d’Espanya Open Astralpool Absolut, que ha començat el 26 i acaba el 30 de juliol 2023 a la ciutat de Màlaga, Espanya.

Alfonso Maltrana: ‘Quant al balanç del campionat, no estic gens content, perquè efectivament no hem aconseguit repetir les millors marques o millorar-les. Les marques són importants per a nosaltres perquè és l’evidència que anem més de pressa. Malgrat els atenuants, lògicament no marxem satisfets del campionat sense haver-les assolit’.

Aquesta temporada hem aplicat un canvi en el calendari de competició que ens ha aportat i pensem que aportarà encara més beneficis. Cara l’any vinent penso que el canvi serà positiu per a totes les categories de nedadors d’Andorra. En teoria, l’any vinent hauríem d’estar més adaptats i serà més senzill mantenir el rendiment en la data més rellevant per a assolir alguna mínima, o una gran marca per a accedir a la gran competició en cada categoria. També beneficiarà les posades a punt i el màxim rendiment els últims dos mesos. La temporada vinent, amb la gran competició, es tanca el cicle Olímpic i el 2025 tancarem el cicle dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra.

‘Ara toca fer anàlisi, toca descansar, sobretot el cap i fer la planificació per a la temporada vinent, aspirem que els indicadors de rendiment individual i global finals mostrin que serà millor que aquesta que estem per finalitzar’.