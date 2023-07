El futbol sala espanyol tria Encamp per a la pretemporada

L’Industrias santa Coloma en terres encampadanes (Comú d’Encamp)

Comencen les estades de l’elit del futbol sala espanyol a Encamp amb l’arribada de l’Industrias Santa Coloma, l’equip degà de la divisió d’honor espanyola. Aquest conjunt repeteix per tercera vegada en les instal·lacions encampadanes i, enguany, s’instal·larà al Pas de la Casa per a millorar el rendiment en alçada.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Ninot Marot, han donat la benvinguda aquest dijous a tot l’equip en el seu segon dia d’entrenament al Centre Esportiu del Pas de la Casa on s’hi estaran fins demà dissabte, 29 de juliol.

L’entrenador Xavier Closas ha destacat els avantatges d’una estada al Pas de la Casa, “totes les instal·lacions estan a tocar: hotel, gimnàs, pista, el riu…” i ha afegit que és una oportunitat per a “fer un treball en alçada molt beneficiós per a agafar un estat òptim a nivell físic”, assegurant que és una bona experiència per a fer equip a l’inici d’un nova temporada.

Per la seva part, el conseller d’Esports, Xavier Fernàndez, ha explicat que “enguany el futbol sala serà una de les disciplines protagonistes de les estades esportives a Encamp amb l’acollida de tres equips de la primera divisió espanyola”.





Dues estades més de l’elit del futbol sala a Encamp

Són dos equips més de futbol sala els que aquest estiu arriben a Encamp per a realitzar la seva estada de pretemporada, per un costat, el Pozo Murcia Costa Cálida F.S i el FC Barcelona. L’equip murcià, que porta 35 anys a primera divisió, havent conquistat el títol de lliga en vàries ocasions i quedant cinquè a la lliga regular la passada temporada 2022-2023, estarà a Encamp des d’aquest divendres 28 de juliol fins al dimecres 2 d’agost.

El FC Barcelona, campió de la darrera temporada, acumulant un gran palmarès esportiu amb diversos títols nacionals i internacionals, i un clàssic en terres andorranes, serà el tercer en arribar. El club blaugrana realitzarà la seva estada des del dimecres dia 2 fins al dissabte 5 d’agost.