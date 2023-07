Biel Cuen i Arnau Segarra segueixen competint a Maribor

Els joves nedadors andorrans, Biel Cuen i Arnau Segarra (FAN)

Quarta jornada del Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) i tercer rècord d’Andorra de 16 anys per a Biel Cuen. El campionat finalitza avui, 28 de juliol, i se celebra a Maribor, Eslovènia. És el vuitè rècord d’Andorra de 16 anys de Cuen durant la temporada 2022-2023, que també ha fet dos rècords de 15 anys amb què ha completat la desena. Durant la jornada de dijous, Arnau Segarra, ha participat en les dues últimes proves que nedava durant el campionat.

Biel ha competit en la prova de 100 metres papallona i ha finalitzat 29è amb un registre de 59,58 que és rècord d’Andorra. La marca anterior de 59,85, també era seva i la va fer en el 42è Campionat d’Espanya de Natació Infantil d’hivern el 12 de març 2023.

Per la seva banda, Segarra ha nedat la prova de 50 metres lliures, on ha acabat en el 41è lloc de la classificació amb un temps de 26,73; i la prova de 100 metres braça, on ha acabat 37è amb un temps d’1:13,92 segons.