MyHealth Watcher, app per a resoldre dubtes sobre alimentació durant la crisi del covid-19

La plataforma i App de promoció de la salut MyHealth Watcher ha llançat, amb el suport de Cisco, una iniciativa per ajudar les persones durant la crisi del Covid-19. Es tracta d’un espai col·laboratiu i gratuït on el seu equip de nutricionistes solucionarà tots els dubtes al voltant de l’alimentació, el descans, l’activitat física i el benestar emocional.

Aquesta startup, que està teletreballant des de l’inici de la crisi, posa la seva tecnologia i el seu equip a disposició de les persones que ho necessitin, siguin o no usuàries de la seva app.

L’app compta amb el suport del Barcelona Co-Innovation Center de Cisco que, compromès també en millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, ha aportat la integració de Cisco WebEx Teams, una solució de treball col·laboratiu indispensable per a que aquesta acció es pugui dur a terme.

Des de la web https://covid19.myhealthwatcher.es/ qualsevol persona podrà accedir a un xat gratuït per comunicar-se amb el seu equip de nutricionistes i resoldre qualsevol dubte sobre productes, dietes i estil de vida: La meva alimentació és adequada per a aquest confinament? Quins exercicis puc fer a casa? I la higiene? Quines precaucions he de prendre?…

La web també inclou una wiki amb informació i consells sobre com afrontar i cuidar-se durant el confinament: consells sobre alimentació, higiene, seguretat alimentària, benestar emocional i informació general sobre la situació davant el coronavirus. Un espai que anirà creixent gràcies a la col·laboració dels usuaris, que poden ajudar enviant informació i suggeriments a través del formulari que trobaran a la web.

L’app vol, a més, oferir el seu ajut a persones amb patologies relacionades amb l’alimentació, durant la crisi del Covid-19, que tenen problemes per trobar els seus productes habituals als supermercats. Algunes associacions, com ara les de celíacs, denuncien que persones que no pateixen celiaquia estan comprant productes sense gluten. El mateix està passant amb persones amb al·lèrgies alimentàries que no troben els seus productes habituals: experimentar amb productes nous que no coneixen prou els crea inseguretat i por.

Mitjançant l’aplicació es poden consultar aquells productes sobre els que tinguin dubtes i veure, al moment, si són adequats per al seu perfil de salut donat que, a diferència de la resta d’apps que escanegen productes d’alimentació, la informació que ofereix a l’usuari és totalment personalitzada. També podran seguir enviant els productes que no trobin a l’app. L’equip de nutricionistes es compromet a analitzar-los en menys de 24 hores, incorporant-los a la base de dades per a que tothom pugui consultar-los.

Una base de dades col·laborativa per ajudar a persones amb patologies alimentàries a trobar alternatives adequades al seu perfil de salut.

L’Equip de MyHealth Watcher està compromès amb la informació de qualitat basada sempre en l’evidència científica. La plataforma, especialitzada en la salut i l’alimentació, treballa per la prevenció de les malalties d’origen cardiovascular, per la promoció de l’estil de vida saludable i en la lluita contra la obesitat infantil.