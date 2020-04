Ampliat fins al 25 de setembre el termini per presentar-se al Concurs de curtmetratges RECcrea

Amb motiu de la situació generada per la COVID-19, el Servei de Política Lingüística del Govern (SPL) i l’Associació Ull-Nu han acordat l’ampliació del termini per lliurar originals al sisè Concurs de curtmetratges RECcrea. Els estudiants de tercer i quart de segona ensenyança podran entregar els seus treballs fins al 25 de setembre a les 14 hores i no fins a final d’aquest mes com estava previst.

Els curtmetratges han de ser en llengua catalana, de temàtica lliure i no poden durar més de vuit minuts (les bases completes es poden consultar al web www.catala.ad).

Els tres primers classificats rebran vals de compra per a grans magatzems (700, 500 i 300 euros, respectivament) i els seus curts s’emetran a Andorra Televisió. A més, tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi.

En la cinquena edició del concurs es van presentar 30 originals i van participar-hi un centenar d’alumnes.

El RECcrea compta amb el suport dels centres educatius i de Ràdio i Televisió d’Andorra.