Tutorials de joves de l’Alt Urgell per ensenyar a fer roses i punts de llibre

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha impulsat l’elaboració de tutorials perquè joves de la Seu i comarca ensenyin a fer roses i punt de llibre per Sant Jordi amb material reciclat.

Així, una desena de joves de la comarca han realitzat vídeos o imatges fets per ells mateixos on expliquen com fer una rosa o un punt de llibre amb materials reciclats i, fins i tot, alguns proposen l’elaboració de roses de Sant Jordi comestibles. Aquests tutorials es publicaran ja aquesta mateixa tarda i cada dia s’aniran penjant de nous tant a Facebook com a Instagram de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

L’objectiu d’aquesta activitat és, malgrat el confinament, que ningú es quedi aquest Sant Jordi sense la seva rosa i, alhora, promoure l’ús de material reciclat per elaborar objectes de regal com una rosa o un punt de llibre.

D’aquesta manera, es vol fer un reclam a infants i joves de la Seu d’Urgell i comarca que facin una d’aquestes manualitats i/o receptes que trobaran en aquests tutorials. Una vegada les hagin elaborat cal que les pengin a les xarxes socials etiquetant tant a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell @ojalturgell, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell @ajlaseu i també al o la jove que hagi fet el tutorial que s’ha seguit per fer la rosa i/o el punt de llibre.