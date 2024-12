Multes a les aerolínies per les seves pràctiques abusives

Un avió enlairant-se d’un aeroport (AMIC)

En els darrers anys, diverses aerolínies han estat sancionades amb multes significatives per dur a terme pràctiques considerades abusives envers els seus passatgers. La última, en la que el Govern espanyol ha multat amb 179 milions d’euros a Ryanair, Vueling, Volotea, EasyJet i Norwegian per pràctiques abusives com la de cobrar suplements per l’equipatge de mà, reservar seients contigus o imprimir la targeta d’embarcament per a acompanyar a persones dependents.

Aquestes sancions han posat de manifest la necessitat d’una regulació més estricta per a garantir els drets dels viatgers i fomentar un sector aeri més ètic i transparent. Entre les infraccions més habituals que han portat a aquestes multes, hi ha:

Publicitat enganyosa: moltes companyies han estat acusades de no mostrar el preu final dels bitllets de manera clara, afegint càrrecs ocults en concepte de taxes o serveis addicionals.



Sobrevenda de vols: la pràctica coneguda com a overbooking sovint deixa passatgers amb bitllet sense poder viatjar, una situació que genera frustració i pèrdues econòmiques als afectats.



Cancel·lacions i retards sense compensació adequada: en molts casos, les aerolínies no han complert amb les normatives europees que exigeixen compensacions als passatgers en cas de cancel·lació o retard significatiu dels vols.



Cobraments injustificats: s’han detectat càrrecs addicionals per serveis essencials com el transport d’equipatge de mà o l’assignació de seients.

Les multes imposades per les autoritats reguladores pretenen no només castigar les males pràctiques, sinó també dissuadir altres companyies de seguir camins similars. Tot i això, molts consumidors continuen desconeixent els seus drets, fet que dificulta que puguin reclamar en situacions injustes.

A la Unió Europea, el Reglament 261/2004 estableix clarament els drets dels passatgers aeris, incloent-hi compensacions econòmiques i assistència en cas de problemes amb els vols. No obstant això, calen esforços addicionals per a assegurar que aquestes normes es compleixin rigorosament. Les multes són una eina poderosa per a corregir comportaments abusius, però la solució a llarg termini implica fomentar una cultura empresarial centrada en el respecte als clients. Això implica una major transparència, informació clara i un tracte digne als passatgers.

Finalment, és fonamental que els consumidors siguin conscients dels seus drets i que les institucions treballin per a fer-los valer. Només així es podrà garantir un sector aeri que prioritzi l’interès dels usuaris i no només el benefici econòmic.