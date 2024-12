2035, la fi de la venda de vehicles de combustió

Un cotxe consumint combustible i contaminant (ByoungJoo. iStock / GettyImages Plus)

Des de fa pocs anys, un munt de línies vermelles en forma de data i prohibició han començat a arribar. M’explico. La del títol respecte a la venda de vehicles de combustió, potser, és la més coneguda i anomenada. La cultura del cotxe per tot arreu se’n cuida d’amplificar-ho, però, hi ha diverses línies també importants o molt importants a tenir present. Tot seguit n’enumero unes quantes.

-Fi de la venda de vehicles de combustió el 2035. Aquest any quedarà prohibida la venda de vehicles que funcionin amb motor de benzina, de gas, híbrids i també els dièsel. No sembla gens difícil de complir aquesta línia tenint en compte que els vehicles milloren i s’abarateixen amb moltíssima rapidesa i, en canvi, els de combustió s’encareixen. Per cert, els combustibles sostenibles que alguns defensen són, literalment, una enganyifa que de sostenibles i renovables només tenen les emissions de CO₂ a zero. La resta de contaminants els tenen tots i, alguns fins i tot, els incrementen.

-Ja que parlem de combustibles, recordar que l’ús del gas natural caurà en picat la pròxima dècada. La fi del seu ús per prohibició està fixada el 2040, d’aquí a quinze anys. El gas, un combustible de transició, és fòssil, ineficient i car.

-Si lliguem el gas natural amb l’habitatge, dues línies vermelles ens situen en la seva fi. D’aquí a tres anys, el 2028, els nous edificis públics han de ser 100% eficients i de consum d’energia gairebé zero, és a dir, classe A. Per tant, el 2028. Dos anys després, el 2030 qualsevol habitatge residencial unifamiliar o comunitari ja haurà de ser classe A, en conseqüència, segur sense gas natural i amb bomba de calor elèctrica d’aerotèrmia.

-Atenció també a l’EPBD, la directiva europea de construcció d’edificis. Diu moltes coses. Ens quedem amb dues de les línies vermelles. Els edificis i habitatges de classes energètiques F i G ja no es podran llogar o vendre (si no es fan correccions per a pujar de lletra) a partir del 2030. El 2033, un altra línia vermella. Els de la lletra E tampoc.

-Els residus també tenen “dead line”. El 2035 ja no podrà superar el 10% la fracció rebuig dels residus que arriben a abocador. És a dir, el reciclatge haurà de ser gairebé perfecte.

Ja veieu que tenim molts deures. No serà fàcil, però, si no tenim objectius, no ens sortirem.





Per Francesc Mauri