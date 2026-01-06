Títol: Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, suspens
Creació: Ryan Murphy, Ian Brennan
Intèrprets: Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Javier Bardem
Temporades: 1 Capítols: 9
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
El 1996, els germans Menéndez van ser acusats d’assassinar els seus pares per a heretar la fortuna familiar, però avui dia continuen mantenint que les seves accions van ser producte de la por després d’anys d’abús físic, emocional i sexual per part dels seus pares. Mentre compleixen cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional, el debat sobre la culpabilitat i les circumstàncies que els van portar a cometre el crim segueix viu.
La sèrie explora aquest cas tan impactant que va cridar l’atenció a nivell mundial i va desencadenar la fascinació pels crims reals. La sèrie convida el públic a qüestionar qui són els veritables monstres en aquesta tràgica història, en examinar tant els fets com les motivacions darrere d’un dels judicis més polèmics de la història recent.
Per Sensacine