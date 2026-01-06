Jocs en català: “Teto!”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Teto!”.
Aquest joc de taula, de cartes, és una competició per equips en què haureu de cooperar i ajudar-vos mútuament per a desxifrar totes les paraules que apareixen a les vostres cartes abans que l’equip contrari. Hi poden prendre part de 4 a 10 jugadors i està recomanat a partir de 8 anys. Teto! es va començar a comercialitzar el juny de 2025 i el seu fabricant és 2 Tomatoes Games.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística