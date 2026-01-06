Conèixer Bolívia

Bolívia limita al nord i al nord-est amb Brasil, al sud-est amb Paraguai, al sud amb Argentina, al sud-oest amb Xile i a l’oest amb Perú. La capital administrativa, la Paz, és una de les ciutats més elevades del món, per darrere de Lhasa (Tibet). Es troba a 3.631 metres sobre el nivell del mar i va ser fundada pel capità Alonso Mendoza, el 1548, sobre l’emplaçament que ocupava l’aldea inca de Chuquiapu. Destaca l’església de San Francisco, la plaça de Murillo, la Catedral, el Palacio Presidencial i el carrer de Sagarnaga, on hi ha gran quantitat de botigues artesanals indígenes. El passeig del Prado és un dels indrets més populars de la ciutat.
Sucre és la capital constitucional i judicial. El seu nom és deu a José Sucre, qui va ser el primer president. Aquesta ciutat és un important centre comercial i industrial. Destaquen aquí els edificis de l’època colonial. Es pot visitar, especialment, el convent de la Recoleta i l’església de San Francisco. Es poden veure esplèndides panoràmiques des del turó de Churuquella.
Potosí és la ciutat més alta del país, situada a 3.977 metres d’alçada. És centre de les mines d’estany més grans del món. Els llocs més interessants per a visitar se situen al voltant de la plaça 10 de Septiembre, tot i que també cal destacar l’església d’estil barroc.
La ciutat de Cochabamba acull la Universitat Autònoma de San Simón i també compta en el seu territori amb indústries tèxtils.
Una de les atraccions turístiques més considerables a Bolívia és la que representa el llac Titicaca. Es tracta del llac navegable situat a més alçada del món i el més gran de l’Amèrica del Sud. Concretament, està a 3.810 metres sobre el nivell del mar i té una extensió de 8.330 Km2. En el marge d’aquest llac es troba el santuari de la verge de Copacabana, coneguda com la “Mamita del Lago”. A Tiahuanaco es troben unes interessants runes preinques, concretament de la cultura tiahuanacota. Situat en els Andes, a la muntanya de Chacaltaya, es poden visitar les pistes d’esquí més altes del món.
Les dades
Superfície
Bolívia ocupa una superfície d’1.098.581 Km2.
Població
Uns 10 milions d’habitants, aproximadament.
Capital
Sucre és la capital judicial i La Paz és l’administrativa.
Idioma
Bolívia és un país amb una gran varietat lingüística. A banda de l’espanyol, també són oficials en determinades zones el quètxua, l’aymara, el guaraní i el moxeno, a més d’altres.
Moneda
La moneda oficial és el boliviano o pes bolivià.
Clima
Tot i que Bolívia està situada en el tròpic, aquest és un país on es presenten grans oscil·lacions de temperatures. Podem trobar des del clima tropical en la zona de Los Llanos fina al polar, en les altes serralades dels andes.
Cuina
La cuina boliviana es caracteritza per la utilització d’abundants espècies i picants, com és cas d’un producte que es diu “ají”. A Bolívia existeixen diverses varietats de patates i aquest és un dels aliments que més es consumeixen.