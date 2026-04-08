Moliné (PS) presenta esmenes per a reforçar la protecció dels infants en l’entorn digital amb més garanties i control democràtic

La consellera general, Laia Moliné, acompanyada pel conseller general, Pere Baró, ha exposat aquest dimecres en roda de premsa les esmenes del Partit Socialdemòcrata al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 14/2019, del 15 de gener, qualificada dels drets dels infants i adolescents.
Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata tenen com a objectiu reforçar la protecció, el desenvolupament i els drets dels infants i adolescents en l’entorn digital, “tot compartint el diagnòstic del projecte de llei, però introduint millores per a fer-lo més garantista, més clar jurídicament i més efectiu en la seva aplicació”.
El GPS -asseguren des de la formació- “planteja una millora del text sense alterar-ne el model de base, assegurant un millor equilibri entre la protecció dels menors i el respecte als seus drets fonamentals”.
Un model clar: decisió pública i suport tècnic
Les esmenes defineixen de manera inequívoca el model de governança, establint que la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència és l’òrgan responsable de la presa de decisions en matèria de polítiques públiques.
Alhora, es delimita el paper d’Andorra Digital com a òrgan tècnic, encarregat d’analitzar riscos i formular recomanacions no vinculants, evitant qualsevol ambigüitat en la distribució de competències i garantint el control democràtic de decisions que afecten drets fonamentals.
Més transparència, control parlamentari i criteris objectius
El GPS -afegeixen- “reforça els mecanismes de transparència i rendició de comptes amb l’obligació de traslladar els informes d’Andorra Digital al Consell General i de publicar anualment un informe d’avaluació de les polítiques al portal de transparència”.
A més, s’introdueixen criteris objectius, transparents i verificables per a identificar serveis digitals de risc, evitant decisions discrecionals i assegurant que qualsevol mesura es basi en evidències i sigui justificable.
Protecció efectiva davant els riscos digitals
Les esmenes -asseguren- incorporen mesures concretes per a protegir els menors en l’entorn digital. Destaca la regulació del “sharenting”, que estableix que, en cas de desacord entre progenitors o tutors, no es pot difondre contingut del menor fins que hi hagi resolució judicial, aplicant un principi de precaució que protegeix el menor abans que es produeixi el dany.
També es reforça la protecció de la salut mental, alineant les polítiques digitals amb les estratègies de prevenció d’addiccions i benestar digital.
Garanties en la limitació d’accés a xarxes socials
El GPS introdueix “límits clars” a les possibles restriccions d’accés a xarxes socials per a menors de 16 anys. Qualsevol limitació haurà d’estar basada en una avaluació prèvia de riscos, ser motivada, fonamentada en criteris objectius i respectar principis com la proporcionalitat, la privacitat, la llibertat d’expressió i la neutralitat de la xarxa.
Aquest plantejament garanteix una regulació amb criteri, allunyada de prohibicions genèriques o desproporcionades.
Seguretat jurídica, protecció de dades i aplicació real
“Les esmenes milloren la seguretat jurídica mitjançant noves definicions clau i reforcen les garanties en l’ús de dades dels infants, establint límits clars per a evitar usos indeguts o sistemes de control indiscriminat”, assenyalen des del GPS..
A més, es fixa un període d’adaptació de sis mesos per a assegurar una aplicació efectiva de la llei per part de les administracions i els operadors implicats.
Una regulació integral per a protegir millor
Els Socialdemòcrates defensen un enfocament integral que “combina prevenció, educació, eines de protecció i regulació, amb corresponsabilitat entre administracions, famílies i empreses”.
Amb aquestes esmenes, el Partit Socialdemòcrata -assegura- “garanteix que la protecció dels infants en l’entorn digital es construeixi amb criteri, amb garanties i amb ple respecte als drets fonamentals”.