Un motorista resulta ferit en un accident a Aixovall

Aquest dimecres, al matí, ha tingut lloc un accident de circulació, el qual s’ha localitzat a la carretera general número 6 (CG-6), a Aixovall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés al punt de les 10 hores.
L’incident viari ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula andorrana i un turisme amb placa espanyola. El conductor de la moto, un home de 28 anys, ha resultat ferit a causa del sinistre que s’ha produït a l’altura del centre de formació Professional d’Aixovall.