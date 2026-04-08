La Seu d’Urgell presenta el nou PFI d’Auxiliar de Vivers i Jardins

Aquest matí de dimecres s’ha celebrat a l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell l’acte de presentació oficial del nou Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar de Vivers i Jardins. La presentació, presidia per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha comptat amb la participació del secretari de Formació Professional del Departament d’Educació i Formació Professional, Francesc Roca, acompanyat de Carlota Valls, directora dels Serveis Territorials d’Educació i FP a l’Alt Pirineu i Aran; de Miquel Bringueret, coordinador territorial de la FP als Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran, i de Christina Moreno, regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu.
L’Institut Joan Brudieu serà el centre que acollirà aquesta nova titulació d’un curs acadèmic de durada. Durant la roda de premsa, s’ha destacat la importància d’aquests estudis per a joves d’entre 16 i 21 anys que busquen una continuïtat formativa o una via d’accés directa al món laboral.
Carlota Valls, directora dels Serveis Territorials d’Educació i FP a l’Alt Pirineu i Aran, ha refermat el compromís del Departament d’Educació amb una escola inclusiva on tot l’alumnat tingui cabuda, subratllant que, “tot i que l’ESO està pensada per a l’etapa dels 12 a les 16 anys, el sistema no abandona aquells joves que arriben a aquesta edat sense el títol, sinó que obre noves vies per a la seva reincorporació al sistema o la inserció laboral bàsica a través de recursos com els Programes de Formació i Inserció (PFI) i, especialment, el Pla de Transició al Treball (PTT)”. Valls l’ha definit com “un fruit de l’èxit de la col·laboració institucional que rescata els i les joves del risc d’exclusió oferint-los una segona oportunitat basada en la professionalització real en un ofici i el retorn al sistema educatiu mitjançant l’accés a Graus Mitjans”.
En aquesta mateixa línia, Christina Moreno, regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, ha explicat que el canvi de perfil professional cap a l’especialitat d’auxiliar de vivers i jardins “respon a una necessitat real del territori per a garantir que l’oferta formativa estigui correlacionada amb la demanda laboral”. Moreno ha destacat que s’ha triat aquest perfil per la seva capacitat de motivar els joves i per les altes possibilitats d’inserció en un entorn on l’Ajuntament actuarà també com a entitat acollidora de pràctiques. Finalment, la regidora d’Educació ha defensat la col·laboració entre administracions: “és imprescindible per a ser més eficients i útils a la ciutadania, especialment en un territori com el Pirineu on l’adaptació dels recursos és clau per a garantir que cap jove es quedi enrere i que els fons públics serveixin com a eines reals de transformació social i igualtat d’oportunitats”.
Per la seva part, Francesc Roca, secretari de Formació Professional, ha volgut destacar que l’FP no s’ha de veure només com una segona o tercera oportunitat, sinó com “una oportunitat central en si mateixa que dona sentit a la trajectòria tant dels joves que s’inicien en el món laboral com de les persones que ja són part del teixit productiu”. En aquest sentit, ha remarcat la importància de garantir itineraris formatius complets, assegurant que l’alumnat que comença un PFI o un Grau Bàsic tingui continuïtat cap al Grau Mitjà i el Superior, especialment tenint en compte que el gruix de l’atur juvenil es concentra en persones sense graduat escolar ni qualificació professional.
Així mateix, Roca ha agraït la col·laboració de les administracions locals i les seves brigades en la formació pràctica de l’alumnat fora dels instituts, posant en relleu la potència del sector agroalimentari català com a motor de riquesa i la necessitat estratègica de retenir i atraure talent al territori mitjançant projectes de col·laboració publicoprivada.
Un itinerari formatiu complet i pràctic
Tal i com ha explicat Miquel Bringueret, coordinador territorial de l’FP, aquest programa té una càrrega total de 1.000 hores, i es divideix en tres grans blocs per a garantir una formació integral:
- Mòduls de formació professional (450 h): Inclouen operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers, així com la instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
- Mòduls de formació comuna (350 h): Centrats en estratègies de comunicació, entorn social i territorial, matemàtiques aplicades i preparació per a la incorporació al món laboral.
- Formació pràctica en empreses (200 h): L’alumnat realitzarà pràctiques en empreses del sector de la jardineria de la comarca o en brigades municipals, aplicant els coneixements en un entorn real.
Sortides professionals i continuïtat acadèmica
L’obtenció d’aquesta titulació permet als joves exercir com a peons en diversos àmbits: agrícola, horticultura, fructicultura, vivers, centres de jardineria o manteniment de camps esportius.
Així mateix, el programa facilita el retorn al sistema educatiu, ja que permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i el reconeixement de mòduls per a obtenir el títol professional bàsic associat al perfil.
Informació sobre preinscripció i matrícula
Per a totes les persones interessades, el calendari del procés d’admissió és el següent:
- Presentació de sol·licituds: Del 4 al 13 de maig.
- Publicació d’assignacions: 3 de juliol.
- Contacte: Per a entrevistes personals o més informació, es pot trucar al 973 35 04 03 o visitar el web www.insjoanbrudieu.cat.
La jornada ha finalitzat amb una visita a l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, després de la reunió mantinguda amb els equips directius dels centres de secundària i FP de la comarca per a analitzar el desplegament d’aquesta nova oferta formativa.