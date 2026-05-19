Moliné (GPS) demana al Govern una “planificació realista davant l’envelliment de la població i la manca de personal sociosanitari”

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Laia Moliné, ha entrat avui dimarts una bateria de preguntes escrites adreçada al Govern en relació amb l’envelliment de la població, la capacitat futura del sistema sociosanitari i la preparació real del país per a afrontar l’augment de persones dependents durant les pròximes dècades.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol obtenir informació detallada sobre les previsions assistencials del Govern i sobre la suficiència dels recursos residencials, sanitaris i humans previstos per als horitzons 2030, 2035 i 2040. En aquest sentit, Laia Moliné demana si disposen d’una projecció actualitzada de les necessitats futures de places residencials, centres de dia i serveis d’atenció domiciliària.
Les preguntes també posen el focus en la situació actual del sistema sociosanitari. La consellera socialdemòcrata reclama dades concretes sobre la taxa d’ocupació real de les places sociosanitàries concertades existents al país i sobre la seva evolució durant els darrers cinc anys. Així mateix, el GPS vol conèixer quantes persones es troben actualment en llista d’espera per a accedir a una plaça sociosanitària concertada, diferenciant entre casos de dependència moderada, gran dependència i pacients hospitalaris pendents de derivació.
Moliné també demana quants pacients han ocupat llits hospitalaris durant el darrer any per manca de plaça residencial o sociosanitària disponible i quin és actualment el temps mitjà d’espera per a accedir a una plaça residencial concertada, a un centre de dia o a un servei d’atenció domiciliària intensiva.
Un altre dels eixos centrals de la bateria de preguntes és la futura residència d’Encamp. En aquest sentit, Moliné recorda que el projecte incorporarà 120 places residencials i 66 places concertades pel Govern i demana si consideren que aquest increment serà suficient per a absorbir l’augment previst de la dependència durant la pròxima dècada. El GPS també reclama quina estimació de personal sociosanitari requerirà el funcionament complet del centre, incloent TCAI, infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i altres professionals assistencials.
Les preguntes també aborden les condicions assistencials actuals dels centres sociosanitaris. La consellera socialdemòcrata demana si existeixen ràtios mínimes obligatòries de personal assistencial per resident als centres del Principat i, en cas afirmatiu, quines són aquestes ràtios i quin organisme en controla el compliment. En cas contrari, el GPS pregunta si el Govern considera necessari establir per reglament ràtios mínimes de TCAI, infermeria i personal sociosanitari per a garantir la qualitat assistencial i la seguretat dels residents.
En aquesta mateixa línia, Moliné també demana quina és actualment la ràtio mitjana de personal d’infermeria i TCAI als centres sociosanitaris concertats del país diferenciant els torns de dia, tarda i nit.
Pel que fa a la situació laboral del sector, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata reclama “dades sobre el dèficit estimat actual de TCAI, infermers i altres professionals sociosanitaris al sistema andorrà de dependència, així com sobre el nombre de professionals que han abandonat el sector durant els darrers cinc anys i les principals causes detectades”.
La bateria de preguntes també posa el focus en les dificultats de captació i retenció de professionals. En aquest sentit, la consellera socialdemòcrata demana quin impacte considera el Govern que tenen el cost de l’habitatge, el cost de vida i la dificultat d’accés a allotjament assequible sobre la manca de personal sociosanitari.
A més, el GPS pregunta si el Govern considera suficient l’actual capacitat formativa en infermeria per a donar resposta a les necessitats futures del país i si té previst ampliar les places de formació, les beques o els incentius vinculats a professions sociosanitàries estratègiques.
Pel que fa al model assistencial, Moliné demana quin sistema considera prioritari el Govern per a afrontar l’envelliment demogràfic: l’ampliació residencial, el reforç de l’atenció domiciliària, els centres de dia o un model mixt. També reclama quina inversió pública preveu destinar durant els pròxims anys en dependència, residències, serveis d’atenció domiciliària i serveis sociosanitaris.
Finalment, la consellera general socialdemòcrata pregunta quin és el risc que identifica el Govern que Andorra pugui construir noves places residencials sense disposar posteriorment del personal suficient per a garantir-ne el funcionament adequat.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es defensa que “l’envelliment de la població és un repte estructural de país que requereix planificació a llarg termini, reforç dels serveis públics i una estratègia integral que garanteixi tant l’atenció digna de les persones dependents com unes condicions laborals adequades per als professionals sociosanitaris”.