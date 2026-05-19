Helena Mas defensa a l’Assemblea Mundial de la Salut la redefinició dels sistemes de salut

La ministra de Salut, Helena Mas, ha participat aquesta setmana en la 79a Assemblea Mundial de la Salut, a Ginebra, que enguany té com a tema central de debat “Reconfigurar la salut mundial: una responsabilitat compartida” i que se celebra a la seu de les Nacions Unides de Ginebra (Suïssa). La ministra Mas, durant el seu discurs, ha destacat que “l’OMS té una paper clau en la reconfiguració de la salut mundial i per als petits estats, disposar del seu acompanyament és fonamental”.
En aquest punt, ha destacat la Iniciativa per als petits estats, que permet orientar i establir un espai de trobada per als microestats per a compartir accions i sinergies en matèria sanitària. “Els petits països, davant de necessitats canviants i amb recursos limitats, la interdependència, la integració en xarxes internacionals i la cooperació no són una opció, sinó una necessitat”, ha sentenciat.
D’altra banda, Mas ha recordat durant la seva intervenció el repte actual d’Andorra, i dels països de l’entorn, sobre la mancança de professionals sanitaris. “Davant d’aquesta situació, des del Ministeri monitorem la demografia dels diferents col·lectius professionals i estem planificant els recursos humans necessaris a mitjà i llarg termini. A més, de la mà dels col·legis professionals, treballem en estratègies per a atreure i retenir el talent, així com per a augmentar l’autonomia dels professionals, com és el cas de les infermeres i els infermers”, ha assegurat.
La delegació andorrana l’ha completada l’ambaixador d’Andorra a la seu de Nacions Unides de Ginebra, Ferran Costa i la metgessa en salut pública del Ministeri, Mireia Garcia.