Helena Mas defensa a l’Assemblea Mundial de la Salut la redefinició dels sistemes de salut

Al centre de la imatge, la ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)
La ministra de Salut, Helena Mas, ha participat aquesta setmana en la 79a Assemblea Mundial de la Salut, a Ginebra, que enguany té com a tema central de debat “Reconfigurar la salut mundial: una responsabilitat compartida” i que se celebra a la seu de les Nacions Unides de Ginebra (Suïssa). La ministra Mas, durant el seu discurs, ha destacat que “l’OMS té una paper clau en la reconfiguració de la salut mundial i per als petits estats, disposar del seu acompanyament és fonamental”.

En aquest punt, ha destacat la Iniciativa per als petits estats, que permet orientar i establir un espai de trobada per als microestats per a compartir accions i sinergies en matèria sanitària. “Els petits països, davant de necessitats canviants i amb recursos limitats, la interdependència, la integració en xarxes internacionals i la cooperació no són una opció, sinó una necessitat”, ha sentenciat.

D’altra banda, Mas ha recordat durant la seva intervenció el repte actual d’Andorra, i dels països de l’entorn, sobre la mancança de professionals sanitaris. “Davant d’aquesta situació, des del Ministeri monitorem la demografia dels diferents col·lectius professionals i estem planificant els recursos humans necessaris a mitjà i llarg termini. A més, de la mà dels col·legis professionals, treballem en estratègies per a atreure i retenir el talent, així com per a augmentar l’autonomia dels professionals, com és el cas de les infermeres i els infermers”, ha assegurat.

La delegació andorrana l’ha completada l’ambaixador d’Andorra a la seu de Nacions Unides de Ginebra, Ferran Costa i la metgessa en salut pública del Ministeri, Mireia Garcia.

